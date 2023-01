Emma Meesseman wint met Fenerbahçe, Kim Mestdagh verliest met Schio

Emma Meesseman heeft dinsdag met Fenerbahçe op de twaalfde speeldag van de EuroLeague basket voor vrouwenteams de zege behaald tegen het Tsjechische USK Praag. Het Turkse team haalde het op verplaatsing met 66-73.

Emma Meesseman was in het winnende kamp goed voor twaalf punten. ‘Fener’ staat in groep A met 22 punten aan de leiding, voor Praag (20 punten).

Kim Mestdagh verloor met het Italiaanse Schio bij het Turkse Mersin Yenisehir met 79-67. Mestdagh scoorde negen punten. Schio en Mersin staan bovenaan groep B met twintig punten.

De top vier van de twee poules stoot door naar de kwartfinales.