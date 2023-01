Emma Meesseman voert selectie Belgian Cats aan voor EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Noord-Macedonië

Emma Meesseman voert de 14-koppige selectie van de Belgian Cats aan voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Cats tegen Duitsland (9 februari in Wolfenbüttel) en Noord-Macedonië (12 februari in Skopje).

Op de maandag vrijgegeven lijst van de Belgische basketbalbond staan naast Meesseman (Fenerbahçe) ook de namen van Julie Vanloo (Montpellier), Elise Ramette (Cadi La Seu), Hind Ben Abdelkader (Villeneuve D’Ascq), Maxuella Lisowa-Mbaka (Elitzur), Heleen Nauwelaers (Kangoeroes), Antonia Delaere (Venezia), Laure Résimont (Kangoeroes), Becky Massey (Estudiantes), Nastja Claessens (Waregem), Billie Massey (Estudiantes), Ine Joris (Kortrijk), Serena-Lynn Geldof (Zaragoza) en Kyara Linskens (Montpellier). Julie Allemand ontbreekt vanwege een hamstringblessure

De Belgian Cats willen zich volgende maand verzekeren van een ticket voor het komende EK, dat in juni in Israël en Slovenië plaatsvindt. De duels met Duitsland en Noord-Macedonië zijn de laatste van de EK-kwalificatiecampagne. België staat momenteel aan de leiding in groep A met 7 punten, evenveel als Duitsland. Bij een zege tegen de Duitsers zijn de Belgian Cats zeker van kwalificatie.

De tien groepswinnaars en de beste vier runners-up plaatsen zich voor het EK.