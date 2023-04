Emma Meesseman verkozen tot MVP van de EuroLeague

Emma Meesseman is verkozen tot speelster van het seizoen in de EuroLeague van het vrouwenbasket, zo maakte de Europese Basketfederatie FIBA Europe zaterdag bekend.

De 29-jarige Belgian Cat, die uitkomt voor de Turkse topclub Fenerbahçe, was dit seizoen gemiddeld reeds goed voor 15,6 punten, 6,4 rebounds en 3,4 assists per wedstrijd. Zondagavond spelen ze in de Tsjechische hoofdstad Praag de finale van de EuroLeague tegen het Turkse Mersin. In de halve finales bleken ze eerder met 77-70 te sterk voor het Italiaanse Schio van onze landgenote Kim Mestdagh.

“Dit is een eer, maar het is niet de reden waarom ik basket speel”, vertelt Meesseman in een persmededeling. “Ik hou simpelweg enorm veel van het spelletje. Ik wil iedereen bedanken die voor mij gestemd heeft. Daarnaast bedank ik mijn familie voor alle steun.”