Emma Meesseman helpt Fenerbahçe in verlenging aan zege tegen USK Praag

Emma Meesseman heeft haar Turkse club Fenerbahçe woensdag op de vijfde speeldag in de EuroLeague aan een 82-72 zege geholpen tegen USK Praag. Dat gebeurde in een verlenging. Na veertig minuten was het 69-69.

Meesseman speelde 37 minuten en 40 seconden. Daarin scoorde ze negen punten (3/7 2pts, 1/1 3pts), waaronder een driepunter in de verlenging, plukte ze zes rebounds en gaf ze zes assists.

Na drie zeges en twee nederlagen gaat Fenerbahce even aan de leiding in zijn groep. Woensdagavond is het de leidersplaats kwijt aan Valencia of Polkowice, die het tegen elkaar opnemen en allebei al drie overwinningen achter hun naam hebben. De top vier plaatst zich voor de kwartfinales.