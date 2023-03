Emma Meesseman bereikt met Fenerbahçe Final 4 van EuroLeague

Emma Meesseman en Fenerbahçe hebben zich vrijdag geplaatst voor de Final Four van de EuroLeague basketbal. Het Schio van Kim Mestdagh moet nog een belle spelen in de kwartfinales.

Na de 82-62 zege in Istanboel dinsdag won Fenerbahçe in Hongarije met dezelfde score (62-82) van titelverdediger Sopron. Meesseman blonk uit met 16 punten, 7 rebounds en 1 assist in 28 minuten op het parket.

Schio verloor met 80-75 van Valencia, nadat het team van Kim Mestdagh de eerste confrontatie met de Spanjaarden met 75-63 had gewonnen. Mestdagh liet 3 punten, 1 rebound en 1 assist optekenen in 13 minuten speeltijd. Woensdag volgt in Italië het derde en beslissende duel.

De Final Four vindt van 14 tot 16 april plaats. De locatie is nog niet gekend.