Driepuntspecialist Olivier Troisfontaines schittert in de schaduw bij Filou Oostende: “Het is mijn voornaamste wapen”

Doorheen de nationale fase van de BNXT League loodsten de ervaren maar bescheiden spelers Olivier Troisfontaines en Pierre-Antoine Gillet Filou Oostende veilig naar de eerste plaats. Een gesprek met shirtnummer 89 van de Zeekapiteins, de op één na beste driepuntshotter van de hele BNXT League.

“Bergen kwam hierheen zonder druk en wij vatten de match slecht aan. Gelukkig reageerden we vanaf het tweede kwart goed”, blikt Olivier Troisfontaines op de nipte overwinning tegen Bergen terug. “Onmiddellijk namen we de leiding over en we hielden dat daarna goed vast. Maar helaas maakten we het na een maximale 64-48 niet helemaal af. De zege is natuurlijk het belangrijkste.”

Filou Oostende (14-4) is eerste na de nationale competitie van de BNXT League. Antwerp Giants leed twee nederlagen meer. “In die eerste fase van de BNXT kenden we hoogtes en laagtes. Alles winnen was voor deze jonge ploeg niet mogelijk. Vroeg in het seizoen kende dit team amper ervaring. Januari was een heel lastige maand waarin we verscheidene nederlagen leden. Bovendien waren toen een viertal ploegmaats geblesseerd. We hebben het goed afgerond”, weet Troisfontaines. “Bovendien scheelde het weinig of we kwalificeerden ons nog voor de volgende ronde in de Champions League. Zes extra Europese wedstrijden zouden misschien zwaar wegen op onze kern in de BNXT League. Vorig jaar basketten we tot eind maart Europees en dat resulteerde in veel vermoeidheid tijdens het einde van het kampioenschap”, geeft Troisfontaines toe.

Nederlagen in Wallonië

“De BNXT League heeft in de eerste fase een pittige formule. Vanaf het begin moet je goed gefocust zijn. Je mag je doel niet meteen missen. Als je twee of drie matchen verliest, zak je snel enkele plaatsen in de rangschikking. Dat heeft ook een grote invloed, want er zijn slechts achttien speeldagen. Het gaat snel”, weet Troisfontaines.

“Ik verlang straks een nieuwe beker van België”

In deze nationale fase verloor Filou Oostende in Charleroi, Bergen en Luik. De drie verplaatsingen over de taalgrens leverden dus niets op. Thuis volgde nog een vierde nederlaag, opnieuw tegen Charleroi. Het valt op dat Oostende tegen Brussels en de Vlaamse tegenstanders wel alles won. “Hiervoor hebben we geen verklaring”, reageert Troisfontaines op deze vaststelling.

Afstandswapen

“Nu ken ik een goede periode met veel speelminuten maar er zijn ook veel geblesseerde ploegmaats. Fysiek voel ik me ook prima. Soms kende ik een invalbeurt van vier of vijf minuten. Dan is het voor een dertiger moeilijker om iets te realiseren. Je hebt wat tijd nodig om helemaal in het spel te zijn. Sowieso tracht ik me maximaal voor het team in te zetten. Eigenlijk voel ik me nog geen 33”, glimlacht Troisfontaines, die het eerste zinsdeel van zijn familienaam op het terrein eert.

Vlot, aan 52,1 %, gooit hij drietjes binnen. Daarmee is hij de tweede beste driepuntschutter van de 21 teams in de BNXT League. “In de loop van de jaren heb ik mijn driepuntshot geperfectioneerd. Meestal haal ik een gemiddelde van 40 %. Nu is dat driepuntshot één van mijn voornaamste wapens. Maar ik verzorg evenzeer mijn aanval en mijn defensie. We hebben in ons team trouwens veel knappe schutters. Wanneer Dusan Djordjevic terugkeert, zal dat percentage nog toenemen. Hij vindt steeds vlot de handen van zijn schutters.”

Intense vriendschap

Pierre-Antoine Gillet is de beste basketvriend van Olivier Troisfontaines.

“We kennen mekaar al uit onze Luikse periode. Ik zat in het opleidingscentrum van Luik, hij in dat van de Waalse federatie in Jambes. We speelden tijdens het weekeinde samen en we werden vrienden. Ook hebben we verscheidene zomers samen van vakantie genoten. Iarochevitch, diens broer en nog een vriend, reisden ook mee. Pierre is meer dan een vriend, ik beschouw hem als familie. Op het terrein weet ik exact wat hij op welk moment zal doen. Dat bevordert ons samenspel”, vertelt Troisfontaines.

Beker van België

Begin maart vangt de crossborder-fase van de BNXT League aan en één week later is er al de finale om de beker van België.

“Ik won bij Oostende slechts één beker. Dat smaakt naar meer: ik wil een nieuwe beker. Van Dusan Djordjevic en coach Dario Gjergja begrijp ik heel goed dat je nooit genoeg bekers gewonnen hebt. Van zodra je eentje wint, verlang je al een volgende trofee. We willen allemaal straks opnieuw de beker van België winnen!”