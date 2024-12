Dirk Goens (BBC Koksijde) is weer op post na korte break

BBC Koksijde telt 11 op 12 in derde provinciale A en sluit 2024 zondag af tegen Mibac Middelkerke Two. Coach Dirk Goens van BBC Koksijde One is terug na een medische ingreep. “De revalidatie was voorzien voor drie tot zes maanden. Alles verliep vlot en na tien weken was ik opnieuw paraat”, vertelt Dirk. “Ik deed de voorbije weken de bekermatch tegen Zedelgem en de competitiematch tegen Bredene. Tegen Zedelgem haalde de ploeg een uitstekend niveau. Vorig weekend speelden we een zwak eerste quarter. Gelukkig hebben we het nadien kunnen herstellen.”

Eddy Ponjaert nam tijdens Dirks afwezigheid over en blijft betrokken. “Ik ben Eddy heel dankbaar voor het geleverde werk. Hij zou sowieso aan zet blijven tot na Oudenburg en zal nu de vrijdagtraining voor zijn rekening nemen. Aangezien we veel studenten hebben, bieden we drie trainingsmomenten aan, waaronder dus vrijdag.” Zondag komt Mibac Middelkerke Two naar Koksijde. Zij zijn de rode lantaarn. “We staan niet volledig. Lowie Breyne en Jasper Degraeuwe zijn out tot het einde van dit seizoen met een kruisbandletsel. Ook Arthur Van Cauwenberge staat even aan de kant. Er mag dus niet te veel meer gebeuren of de spoeling wordt wel erg dun. Gelukkig kunnen we putten uit de Two. Daar zien we veel jonge spelers zoals Remi Tourlousse op een positieve manier ontwikkelen. Voor de jonge gasten is het een ideale ploeg om in terecht te komen. Zondag willen we 2024 mooi afsluiten. Daarna volgt nog een stevige titelstrijd met Wielsbeke en Oudenburg. Het is nog geen uitgemaakte zaak, maar we willen graag een stap hogerop.”

Beker tegen Roeselare

Een lange winterstop wordt het niet. “Op vrijdag 3 januari wacht eersteprovincialer Wytewa Roeselare in de kwartfinale van de Beker van West-Vlaanderen. Er is geen thuisvoordeel, maar we starten wel met tien punten voorsprong. We gaan alles geven en trekken zonder druk naar die wedstrijd.” (API)

Zondag 22 december om 17 uur: BBC Koksijde One Mibac Middelkerke Two.