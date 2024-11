“Deze mooie zegereeks nog even verderzetten”: Iebac Ieper One heeft sterkste verdediging van de reeks

Iebac Ieper One won al acht keer in de eerste tien matchen van het seizoen. Het heeft ook de beste verdediging van de reeks.

Iebac One begon met twee op twee aan de competitie in tweede provinciale, waarna twee nederlagen volgden tegen de nummers één en twee Gullegem en Holstra Wings Wevelgem-Moorsele Two. Iebac won daarna alle matchen inclusief twee rondes in de Beker van West-Vlaanderen en staat op een mooie derde plaats. “We hebben minder blessurelast dan vorig seizoen en iedereen doet zijn job”, legt Kobe Vandenberghe (24) uit.

De 24-jarige Menenaar is spelverdeler en is bezig aan zijn vierde seizoen bij Iebac. Daarvoor was hij actief bij Kortrijk Spurs en Wevelgem. “Met deze fitte kern kunnen we beter trainen en dat is bevorderlijk voor de automatismen. Bovendien is de sfeer top en het is altijd een plezier om de trainingen en wedstrijden af te werken.”

Zaterdag wonnen de Ieperlingen in eigen huis van Knokke-Heist met 65-47. Kobe was goed voor 11 punten. “Defensief stonden we opnieuw sterk. Zo komen we ook makkelijker tot scoren.”

Derde plaats

Zaterdag trekt de ploeg naar Sijsele Two, een ploeg die ze eerder in de beker versloegen met 59-61. Sijsele staat zesde met vier zeges uit tien matchen. “De bekermatch was een heel spannende wedstrijd en dat zal nu wellicht niet anders zijn. Toch zijn we ambitieus om onze zegereeks verder te zetten. We staan nu derde en daarmee zouden we op het einde van het seizoen ook meer dan tevreden zijn. Een top vijf is het voornaamste doel. Op langere termijn willen we die ambities misschien wel hoger leggen. De beker is ook wel iets dat leeft. Het zijn mooie affiches. De volgende ronde is op 8 december, op bezoek bij House Of Talents Kortrijk Spurs Three”, aldus de leerkracht wiskunde en STEM van de school Athena campus Heule.