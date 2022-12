Derde versterking voor Basket SKT Ieper One

Vorige kondigde Basket SKT Ieper de komst van Sam Lambrecht en Nathan De Meulemeester aan voor de ploeg in Top Division One. Daar mag je vandaag Jarne Vandenabeele aan toevoegen.

Basket SKT Ieper One uit Top Division One is druk in de weer met het huiswerk voor volgend seizoen. Na de komst van forward Sam Lambrecht haalt de Ieperse club nu nog een speler weg bij KBBC Oostkamp dat in derde klasse speelt.

Het gaat om spelverdeler Jarne Vandenabeele die vorig seizoen de basketbalschool van Oostende nog inruilde voor KBBC Oostkamp. Op de sociale media van Basket SKT Ieper stelt hun aanwinst zichzelf voor.

“Ik ben Jarne, 20 jaar en woon in Oostende. Ik speelde tot vorig seizoen mijn volledige opleiding bij BC Oostende. Ik doorliep er alle jeugdreeksen van de peanuts tot de U21 en speelde voor de basketbalschool en KBGO Finexa One in Top Division Two. Vorig jaar maakte ik de overstap naar KBBC Oostkamp in dezelfde reeks.”

“Mijn honger en wil om op het hoogste niveau te spelen is nog altijd bijzonder groot. Toen Basket SKT Ieper me de kans aanbood om een reeks hoger te gaan spelen, was ik uiteraard zeer blij dat die gelegenheid zich voor deed. De club is bijzonder ambitieus en dat is precies wat ik in mijn basketbal zoek.”

“De voorbije twee keer dat ik tegen Ieper speelde won ik. Dus alleen maar goede herinneringen aan Ieper, haha. In de toekomst zal die score omgekeerd moeten zijn. Ik zie het ongelofelijk zitten om de komende jaren met Ieper een gooi te doen naar de hoofdprijs in Top Division One.”