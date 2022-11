Derbytime! House of Talents Kortrijk ontvangt de buren van Waregem: “We moeten messcherp blijven doorheen de hele competitie”

De spanning in de aanloop naar het basketduel Kortrijk-Waregem neemt toe. Kortrijk verwacht een bomvolle Lange Munte en kan zich geen nederlaag meer permitteren. Brecht Guillemyn en Lars De Lepeleire speelden jarenlang samen bij Waregem en staan nu tegenover elkaar.

“Vorige zaterdag hebben we van Latem-De Pinte zwaar verloren voor eigen volk”, opent Spurs-captain Brecht Guillemyn (35). “Dat vonden we een blamage tegenover onze supporters en een les in nederigheid. Daarvoor werd alles vlot gewonnen, maar dat we best niet beginnen zweven, hebben we nu wel geleerd. Er is kwaliteit genoeg in de ploeg, maar we moeten messcherp blijven doorheen de hele competitie.”

Perspectief

Lars De Lepeleire (31) is guard bij Waregem en was verwonderd dat Kortrijk door Donza met 79-101 werd geklopt. “Kortrijk leek bijzonder sterk, maar elke match winnen is geen evidentie, zelfs niet voor een sterk team. Dat geeft ons een beter perspectief voor de match van vrijdag. Al hebben we onze ploeg in vergelijking met de periode dat ik met Brecht in de ploeg zat een serieus stuk verjongd. Het bestuur blijft ervoor kiezen om met talent van de streek op dit niveau te blijven meespelen voor de titel. Kortrijk heeft via Steve Rousseau daarentegen duidelijk gemaakt dat het snel hogerop wil. Als ik zie hoe ze het aanpakken, dan zou dat een erg goeie zaak zijn voor het basket in het zuiden van West-Vlaanderen.”

Samen bij Waregem

“We hebben samen bij Waregem zeven seizoenen gespeeld, met vijf play-off-finales, waarvan twee gewonnen. De groep ging voor elkaar door het vuur en zelfs jaren later zien we elkaar nog af en toe”, vertelt Lars, die in de vastgoedsector werkzaam is. “Het wederzijds respect is heel groot. Hij is een scorende speler, ziet en leest het spel en heeft een hoog basket-IQ. Hij is steeds meer een leider geworden op het veld.”

“Lars vind ik een type speler die distribueert, een motor in de ploeg en nog altijd heel snel”, gaat Brecht verder. “Pass first, score second, zo kan je het samenvatten. Een goeie vista, dat ook. Onze wegen gingen uiteen, maar wat we samen gevierd en beleefd hebben, dat schept een band. We trainden indertijd op maandag, woensdag en vrijdag. Vooral de woensdagavonden waren memorabel. Na de training konden we napraten over wat beter kon, of wat er was misgelopen, maar meestal was het heel gezellig.”

Spurs-spelers in de kijker

“Enkele spelers zie ik zeer goed evolueren in de ploeg”, aldus Brecht, die werkt in het Center for Medical Genetics. “Sean Pouedet (19) is voor zijn leeftijd een heel mature speler. Hij blijft erg met beide voeten op de grond en heeft een heel goeie werkethiek. Ik ben al vaak met goeie spelers geconfronteerd, maar zo iemand, dat heb ik nog maar zelden gezien. Een ruwe diamant, zo schat ik hem in. Het is verbazend met welke souplesse hij zijn plaats in de ploeg heeft afgedwongen.”

“Mathieu Coucke is dan weer zowat de Kortrijkse exponent van de eigen jeugdwerking, een toonbeeld voor de opkomende jeugd. Hij is veelzijdig en een sterke pion geworden in de ploeg. En Niels De Ridder is een speler die sowieso zijn plaats heeft op het hoogste nationale niveau. Veel wedstrijdervaring opdoen, dat is nu de boodschap. Hij bewijst zich haast elke match op een hoog niveau.”

Nationale selectie

“Bij de jongeren uit de eigen club is Jules Isebaert (17) een opkomend talent. Hij is superatletisch en leergierig. Ik zie hem binnen de drie jaar richting nationale selectie evolueren, als hij die bereidheid om ervoor te werken kan aanhouden. Hij speelt op mijn positie. Vandaar dat ik hem graag zoveel als mogelijk van mijn ervaring zou willen doorgeven”, besluit Brecht, die bereid is om later een meer extrasportieve rol op te nemen in de club.

Wie het duel tussen de basketburen wil bijwonen, komt best tijdig naar Sportcampus Lange Munte, waar wellicht ook de tweede tribune wordt uitgerold.