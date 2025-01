Derbynederlaag doet KBGO niet twijfelen: “Nog altijd op schema om behoud te verzekeren”

Afgelopen weekend gingen de heren van KBGO Finexa Basket@Sea op bezoek bij Basket Sijsele. Voor de neutrale toeschouwer werd het een match om in te kaderen. Voor de Oostendse supporter werd het een ontgoocheling. De wedstrijd werd pas na verlengingen beslist en Oostende ging de boot in met 94-89.

“Het is een wedstrijd geweest die niet gezond was voor hartlijders”, vertelt coach Olivier Debaere (45). “Wanneer ik er de statistieken op nakijk, dan zie ik dat we 14 keer voorgekomen zijn en beide ploegen sloegen zelfs een kloof van 10 punten. Maar het zijn details die de match hebben doen kantelen. Eén keer te veel balverlies in het laatste quarter en een paar gemiste vrijworpen doen ons uiteindelijk de das om. Maar ik ben toch tevreden van het geleverde spel. Dit is iets dat we moeten meenemen naar onze volgende wedstrijden.”

Knullig

Na afloop van de wedstrijd heerste ook de ontgoocheling bij de spelers en zeker bij kapitein Dylan Heusequin (24). “Ik heb toch het gevoel dat we deze match wat knullig uit onze handen hebben laten glippen”, klinkt het bij de kapitein. “In overtime komen we snel vijf punten voor maar kunnen dit kloofje niet vasthouden. Ik heb echter een heel efficiënt Sijsele gezien dat onze fouten genadeloos heeft afgestraft. Niettegenstaande deze nederlaag zitten we echter nog altijd op schema om onze doelstelling, het behoud, te verzekeren. Aanstaande weken worden ongetwijfeld cruciaal met wedstrijden tegen Ninane en Steevoort, twee teams die onder ons geklasseerd staan. Als we nu de volle buit kunnen meenemen, hebben we terug wat ademruimte”, besluit hij.

Het laatste woord is toch voor de coach. “Ik ben toch fier op deze ploeg die ik in vijf jaar tijd van eerste provinciale naar Top Division geloodst heb”, stelt hij.

Sabbatjaar

“Het is nog een jonge ploeg die nog leergeld betaalt, zoals vandaag. Ongetwijfeld zullen ze het behoud wel bewerkstelligen en kunnen ze volgend seizoen nieuwe stappen ondernemen. Maar dat zal dan wel zonder mij zijn. Ik had het nog niet aan de grote klok gehangen, maar volgend seizoen neem ik een sabbatjaar en volg ik het basket vanuit de tribune. Na vijf jaar ononderbroken gewerkt te hebben voor deze ploeg, denk ik dat ik deze rustpauze verdien”, besluit hij verrassend. (GD)

Zaterdag 25 januari om 19 uur Ninane Promotion A – KBGO Basket@Sea A in Salle Fredy Winkin.