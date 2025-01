Derby Sijsele-KBGO komt te vroeg voor Kenneth De Vos

Bijna omgekeerd evenredig is het klassement van Sijsele One, in vergelijking met de ambitie die aan het begin van het seizoen werd uitgesproken. Tal van blessures liggen aan de basis van de talrijke nederlagen, al loopt de ziekenboeg stilaan leeg. Een van hen is Kenneth De Vos, die drie maanden out geweest zal zijn. Een wederoptreden zit er zaterdagavond nog niet in.

Kenneth De Vos is er nog altijd het hart van in als hij over die blessure spreekt: “Nooit eerder was ik zo lang buiten strijd en het kriebelt enorm om er weer tussen te staan. De derby tegen KBGistel/Oostende komt echter te vroeg. Ik mik op een wederoptreden in Luik of thuis tegen Tongeren.”

Het siert de man dat hij alle wedstrijden van zijn team blijft volgen. “Op Quaregnon zag ik dat we een slechte start kenden en 7-8 punten achter kwamen, maar met enkele tactisch-defensieve ingrepen van de coach en een zeer goed tweede quarter zetten we de scheve situatie snel recht. Daarna bouwden we een 10-puntenkloof uit en trokken we dit degradatietreffen over de streep.”

Verklaringen

De Vos kan ook makkelijk verklaren waarom het in de heenronde zo slecht ging. “We werden geteisterd door blessures. Sterkhouders zoals Tibo De Coessemaeker, Donny Dewulf en J’Nathan Bullock waren meerdere weken onbeschikbaar, samen met beloftes Matt Rotsaert en Edney Francisco Manuel en mezelf. Daarnaast hebben we enkele nederlagen louter en alleen aan onszelf te wijten. Tegen hoog geklasseerde ploegen stonden we kort voor het einde acht punten voor, en toch kregen we nog het deksel op de neus.”

Degradatie ontlopen

Voor Sijsele zijn de oorspronkelijke doelstellingen allicht niet meer haalbaar. “We moeten realistisch zijn en de play-offs opgeven”, denkt De Vos. “Meer nog: de eerste optiek is om het behoud te verzekeren. Daarna zien we wel wat nog mogelijk is. De derby tegen KBGO is daarvoor een ideale nieuwe start.” (MD)