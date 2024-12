Den Helder kan Oostende niet verrassen, Kortrijk haalt opnieuw zwaar uit

Oostende heeft zaterdag in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie bij de mannen, de punten thuis gehouden tegen laagvlieger Den Helder. In de eigen zaal was de competitieleider met 94-83 te sterk voor de Nederlandse club.

Kortrijk haalde na de verschroeiende 113-67-zege tegen Antwerp Giants van vorig week opnieuw verschroeiend uit. Dit keer ging Feyenoord met 139-95 voor de bijl. De Giants rechtten op hun beurt de rug na de zware nederlaag met een 61-88-overwinning bij rode lantaarn BAL Weert. Leeuwarden leed tegen Charleroi zijn tweede opeenvolgende nederlaag (85-101), waarvan Kangoeroes Mechelen profiteerde om langszij te komen met een 69-81-zege bij Leiden. Tot slot ging Bergen met 60-70 winnen bij Leuven Bears.

Oostende gaat met elf zeges en twee nederlagen nog altijd aan de leiding in de BNXT League. Kortrijk is tweede met tien zeges en drie nederlagen, Leeuwarden en Mechelen delen de vierde plek. Antwerp Giants is zesde, Charleroi, Bergen, Zwolle, Leiden, Leuven Bears en Feyenoord bezetten posities acht tot en met dertien. Den Helder is zestiende, BAL Weert bengelt als negentiende helemaal onderin.

Morgen/zondag staan er met Den Bosch – Zwolle, QSTA United – Okapi Aalst en Donar Groningen – Circus Brussels nog drie wedstrijden op het programma in de BNXT League.