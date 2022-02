Demitrius Conger (15 punten aan 100 %) stuurt Filou Oostende naar 17 op 17

Oostende (zonder Jantunen) had na de rust geen moeite om Limburg United (zonder Tabu) op de voorlaatste speeldag van de nationale fase opzij te zetten. De Filous haalden het met 99-82.

Nelsen, Delalieux en Hammonds brachten Limburg 0-7 voorop. Gillet reageerde naar 13-11. Met een kleine voorsprong rondden de Limburgers het openingskwart af. Oostende telde toen al zeven balverliezen.

Met een bom vatte Troisfontaines het tweede kwart aan: 20-18. Conger duwde geestdriftig naar 29-23 door. Bij de bezoekers keken Dedroog en Hammonds (de man die in de heenronde McCoy zwaar blesseerde) toen al tegen drie fouten aan. Iets later hoorde ook Djordjevic zijn derde fout. Ja, ref Van den Broeck nam na 17’30” bij 37-32 die beslissing. Djordjevic die in een tijdspanne van 10’11” drie fouten incasseert: dat is bijzonder zeldzaam. Een ander opvallend weetje: in de eerste helft had Randolph drie van zijn vier vrijworpen verkwist. Halverwege de avond leidde Oostende met 43-39. Van der Vuurst had in 9’49” zeven assists uitgedeeld.

Filou zet door

Vroeg in het derde bedrijf verhoogde het foutenaantal van van der Vuurst van één naar drie. Daarmee stond hij meteen naast Djordjevic. Na 25’ overschreed van der Vuurst met een bom de tienpuntengrens: 59-47. Daarna was het aan de beurt van Randolph om na een dunk alle handen op elkaar te krijgen. Het feest was begonnen. De match was amper 27 minuten jong toen van der Vuurst met 14 punten en 11 assists al een stevige double-double boekte. Zijn vierde kom resulteerde in 68-51-cijfers. Tijd voor een Limburgse time-out.

Na het halfuur (75-63) konden een sterke Delalieux (20 punten en 6 rebounds) de achterstand niet meer goedmaken. Op assist van Randolph legde Pintelon de 99-82-eindstand vast. In de laatste 35 seconden volgde geen kans op de century meer. Conger was Oostendes “mister 100 %” met 15 punten uit 2 op 2 tweepunters, 2 op 2 bommen en 5 op 5 vrijworpen. De Filous hebben nu 17 op 17 in de BNXT League en ronden dat nationale deel zondagnamiddag af met een thuismatch tegen Spirou Charleroi.

Binnen drie weken ontmoeten Oostende en Limburg United mekaar opnieuw. Zondag 13 maart spelen ze in Vorst Nationaal de finale om de beker van België.

FILOU OOSTENDE: (33 op 54 waarvan 10 op 20 driepunters, 23 op 32 vrijworpen, 18 fouten) RANDOLPH 1-12, BUYSSE 0-0, DJORDJEVIC 0-1, GILLET 10-0, BRIMAH 11-0, Conger 8-7, Booth 4- 5, van der Vuurst 0-14, Buysschaert 2- 2, Bratanovic 4-0, Troisfontaines 3-13.

HUBO LIMBURG UNITED: (28 op 71 waarvan 11 op 25 driepunters, 15 op 19 vrijworpen 27 fouten) LITTLESON 8-8, NELSON 6-13, LAMBOT 1-5, DELALIEUX 12-8, HAMMONDS 3-0, Lesuisse 0-0, Dedroog 3-2, Dammen 0-0, Desiron 4-3, Bojovic 0-0, Blanchart 0-0, Palmi 2-0.

KWARTS: 17-18, 26-21, 32-24, 24-19.