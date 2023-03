Degradatiestrijd Wytewa Two en Desselgem Two: “We wisten op voorhand dat het een uitdaging zou worden”

In eerste provinciale strijden Wytewa Roeselare Two en Desselgem Two komend weekend om de laatste en voorlaatste plaats in het klassement. De dames van Roeselare treffen ook nog enkele mindere ploegen waar ze zeker een kans maken om nog punten te pakken dit seizoen. “Niemand start aan het seizoen met de verwachting laatste te staan”, opent de 29-jarige forward Margot Deturck uit Roeselare die hr-consultant is. “Maar we wisten op voorhand dat het een uitdaging zou worden. We zijn namelijk een nieuwe ploeg. Een combo van speelsters die hun eerste seizoen in de damesreeksen spelen en speelsters die na enkele jaren van afwezigheid terug hun basketschoenen hebben aangetrokken. Onze basiskern is beperkt, maar gelukkig kunnen we altijd rekenen op enkele jeugdspeelsters die ons versterken. Al deze factoren spelen wel mee in het feit dat we niet bovenaan te vinden zijn. Maar we gaan zondag voor niets minder dan de overwinning tegen Desselgem. Enkele keren waren we al dichtbij, dus dit weekend moet alles gewoon goed zitten. We hebben er al een bekermatch en een competitiematch tegen hen op zitten, maar dit was in het begin van de eerste competitiehelft. Ondertussen zijn we meer op elkaar ingespeeld en is er meer routine in ons spel gekomen. Dus we verwachten een spannende match, met hopelijk een positieve uitkomst.”

Looplijnen uitwerken

“We starten iedere match met de overtuiging dat we kunnen winnen, dus tegen Desselgem is dit niet anders. De vorige match hadden we enkele afwezigen die er nu gelukkig wel bij zijn. Dus we zien onze kansen alleen maar stijgen, maar makkelijk wordt het niet. Tegen Wielsbeke en De Panne zijn we zeker ook niet kansloos. Dus daar hopen we zeker ook nog op een overwinning. Indien we degraderen naar tweede provinciale zullen we daar starten met de ambitie om zo vlug mogelijk terug te stijgen naar eerste. Een seizoen wordt het dan om nog beter op elkaar ingespeeld te raken, onze looplijnen verder uit te werken en de jeugdspelers klaar te stomen voor de damesreeksen. Momenteel hebben we nog één geblesseerde, guard Jo Van Hoof, wegens een spierscheur in de kuit die al zes weken out is.” (RV)

Zondag 19 maart om 15 uur: Wytewa Roeselare Two – Basket Desselgem Two