Debutant Tim Waerniers (16) is de jongste kernspeler van Filou:“Vorig seizoen had ik dit nooit geloofd”

Tim Waerniers (16, 2m02), vorig seizoen kampioen met Gentson in tweede landelijke (de vijfde afdeling), viel de voorbije week drie keer bij Filou Oostende in. Zowel in de BNXT League als in de Champions League. Deze power forward is de jongste kernspeler van de Zeekapiteins.

Vorig seizoen won Tim Waerniers het kampioenschap met Gentson in tweede landelijke en vierde hij met de B-ploeg ook de promotie in tweede provinciale. Dit seizoen trainde Tim Waerniers, die normaal aantreedt bij de U21 van de COREtec Academy en bij BBC Oostkamp, enkele keren per week mee met Filou Oostende. Na de interlandbreak en door de blessures van Joppe Mennes en Pierre-Antoine Gillet is zijn aantal trainingen bij Dario Gjergja flink verhoogd.

Intensief trainen

“Ik volg bijna alle trainingen, als die te combineren vallen met school. Ik volg de ASO-richting taal-wetenschappen aan het Koninklijk Atheneum in Oostende”, zegt Waerniers, die ook driemaal per week ‘s ochtends traint, bij Thomas Dreesen of bij Maarten Caron. “Bij Gentson kende ik drie tot vier trainingen per week, hier train ik drie tot vier keer in twee dagen. Het hogere niveau met fysieker spel daagt me dagelijks uit om beter te doen en harder te werken.”

“Elke dag wil ik beter doen. Ook ben ik een goede teamspeler. Zelden zijn er matchen waarin ik heel weinig pass”, wijst Waerniers op zijn goede mindset. “Hoewel ik groot ben, heb ik toch een redelijk goed shot. Dat is een wapen in mijn spel tegen tragere verdedigers. Ik ben ook redelijk snel op mijn voeten. Dan kan ik goed over hen shotten of hen één tegen één aanvallen.”

grote voorbeelden

Waerniers kan bij Oostende veel leren van twee schitterende power forwards. “De shots die Timmy Allen maakt, zijn niet normaal. Wat een spel! Het zou mooi zijn indien hij MVP van de competitie wordt. Hoewel Pierre-Antoine Gillet niet meer bij de jongsten is, verdedigt hij supersterk. Het is fantastisch hoe hij zijn ploeg stuurt. Ik ben heel dankbaar dat ik als 16-jarige met deze voorbeelden al kan meetrainen en mag invallen. Dat is super. Het is fantastisch om nu zelf in Oostende te spelen. Vorig seizoen had ik dat nooit durven dromen”, besluit Waerniers.