De Spurs staan voor Phantoms Basket Boom: “Veel zal van de start afhangen”

House Of Talents Kortrijk Spurs neemt het op de tiende speeldag op tegen Phantoms Basket Boom. Voor Emma Vindevogel is het een weerzien met de ploeg waar ze vorig jaar actief was.

Vorig weekend namen de Spurs nog eenvoudig afstand van Basket Lummen (61-82). Meteen al de zesde zege voor de ploeg van coach Bruce Minne. “Aanvankelijk botsten we op een gretig Lummen, waardoor we met zes punten in het krijt de tweede periode ingingen”, zegt de 19-jarige Waregemse Emma Vindevogel.

“In deel twee kwam onze ervaring bovendrijven tegen een jong team. We namen vlot afstand om daarna niet meer in gevaar te komen. Jammer genoeg lieten we een week eerder een steekje vallen tegen LDP Donza. We kregen de hele wedstrijd de kans om de voorsprong uit te diepen maar verzuimden dit. We speelden totaal ons spel niet waardoor Donza in de slotfase nog op en over ons ging. Voor eigen publiek moeten we dit altijd winnen. Maar hier hebben we uit geleerd en we herpakten ons tegen Lummen.”

Speciale wedstrijd

Zaterdag ontvangt Kortrijk met Phantoms Boom de ex-ploeg van de zusjes Emma en Sarah Bell en Emma Vindevogel. “Dit zal toch wel een speciale wedstrijd worden, maar niet zoals tegen Waregem waar ik mijn volledige jeugdperiode actief was. Ik ken uiteraard alle meisjes en de coach. Op papier is Boom misschien sterker, maar toch geloof ik in onze winstkansen. Met onder meer Sophie Van Hoof zijn ze razend gevaarlijk op de fastbreak. Ook vanop afstand zijn ze te duchten. Er is niemand die geen goed shot in de pols heeft. Wij spelen voor eigen publiek, wat toch in ons voordeel speelt. Veel zal afhangen van de start. Verschijnen we aan de opworp zoals tegen Donza en Castors Braine, dan zullen onze kansen laag zijn”, vertelt Emma.

Emma Vindevogel is momenteel aan een sterke campagne bezig. “Mijn driepuntshot lijk ik teruggevonden te hebben. De vorige jaren was mijn drive vooral mijn sterkste punt, maar na twee operaties is die niet meer zoals voorheen. Het driepuntshot is trouwens een wapen waar veel meisjes in de ploeg mee uit kunnen pakken. De bal rondspelen tot we de openstaande man gevonden hebben. Ik kijk alvast uit naar zaterdagavond”, besluit Emma.

Zaterdag 7 december om 17 uur, Sportcampus Lange Munte: House Of Talents Kortrijk Spurs – Phantoms Basket Boom.