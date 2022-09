Damesploegen van KBGO en KBOB spelen onder BC Oostende: “Afwachten hoe sterk tegenstand is”

De damesploegen van KB Gistel Oostende en KB Oostende Bredene werden samengevoegd onder het stamnummer 245 van Filou Oostende. De drie clubs blijven echter samenwerken onder de algemene noemer Basket@Sea. Anja Vanhooren leidt het hoogst ingedeelde damesteam, dat in eerste provinciale uitkomt.

In het vrije bekerweekend van vorige week speelde de ploeg van coach Anja Vanhooren een oefenwedstrijd tegen BBC Wildcats Gavere uit tweede landelijke. Er werd met 81-40 verloren. “We wisten dat het met onze beperkte kern een moeilijke wedstrijd zou worden tegen een ploeg die in een reeks hoger aantreedt”, klinkt het bij Anja Vanhooren. “We hadden te veel afwezigen door ziekte, blessures en speelsters die op reis waren. Aan de andere kant is het wel een situatie waaruit we veel kunnen opsteken. Door tegen een sterk team te spelen zijn de werkpunten duidelijk zichtbaar en weten we waarop er de komende weken getraind moet worden.”

Twee weken geleden opende Oostende de competitie in eerste provinciale met een overwinning tegen Blue Stars Brugge.

Geblesseerden

Nu is Basket SKT Ieper Two de tegenstander. Ook zij wisten hun eerste wedstrijd in de competitie te winnen. “We gaan uiteraard voor de winst maar momenteel is het nog een beetje afwachten hoe sterk de tegenstanders zijn. Er zijn heel wat ploegen die er anders uitzien ten opzichte van vorig seizoen. Ook zal het afwachten worden wie ik van de geblesseerden en zieken kan recupereren voor deze wedstrijd.”

Ambities

“In augustus speelden we tegen Melsele-Beveren en Knesselare, Oost-Vlaamse ploegen uit eerste provinciale. Lokeren moest noodgedwongen forfait geven door corona in de ploeg. We behaalden wel mooie resultaten, maar als coach had ik graag wat meer aanwezigheden gehad. Onze ambitie blijft zo hoog mogelijk te eindigen maar na enkele weken zal wel duidelijker worden wat haalbaar is. Ik hoop vooral op een seizoen zonder corona als spelbreker.” (BV)