Damesploeg van BBC Koksijde draait bovenin mee in tweede provinciale: “Tegen de play-offs zijn we weer compleet”

De damesploeg van BBC Koksijde draait bovenin mee in tweede provinciale. Toch zit coach Freddy Schoenmakers met de handen in het haar, want hij telde de voorbije weken veel afwezigen en zal ook komende zondag niet voltallig zijn in de topper op het veld van Wytewa Roeselare Two.

Freddy Schoenmakers (68) is afkomstig uit Lier in de provincie Antwerpen. “Zelf speelde ik lange tijd bij Lier en na mijn carrière werd ik coach. In het begin was dat vooral bij herenploegen en later behaalde ik successen bij de damesploegen in onder meer Aartselaar en Kontich. Sinds enkele jaren woon ik aan de kust, meer bepaald in Bredene. Zo zocht ik een ploeg in de buurt en kwam ik bij Avanti Brugge terecht. Na twee jaar koos ik voor een nieuwe uitdaging bij Koksijde”, zegt Freddy Schoenmakers.

Zondag is er de topper tegen Wytewa Roeselare B. De voorbije weken miste Freddy verschillende speelsters door de examens. “We waren lange tijd ongeslagen, maar door de vele studenten in de ploeg moesten we de voorbije weken serieus puzzelen. Zo verloren we onnodig tegen Oostende en ook voor komende zondag zullen er enkele afwezigheden zijn. Thuis wonnen we wel van Wytewa, maar toen waren wij compleet. De examens zijn stilaan gedaan, maar de studenten gaan nu op vakantie. Vermoedelijk zal ik de ploeg weer moeten aanvullen met speelsters van de U16. Er is voldoende talent aanwezig om bovenin te blijven meestrijden, maar die vele afwezigheden zijn wel een beetje frustrerend. In Antwerpen heerst er op dat vlak toch een andere mentaliteit.”

Toch voelt Freddy zich goed bij BBC Koksijde. “Het is een familiale club en het bestuur doet zijn uiterste best. Nu is het zaak om de ploeg bijeen te houden en ambitie te tonen om met deze ploeg een stap hoger te zetten.”

Play-offs

Na Wytewa zit het eerste deel van het seizoen erop, daarna volgen nog play-offs met de top drie van de andere reeks van tweede provinciale. “Die top drie kan ons niet meer ontglippen en tegen dan zullen we weer voltallig zijn”, geeft Freddy nog mee. (API)

Zondag 2 februari om 13 uur: Wytewa Roeselare Two – BBC Koksijde