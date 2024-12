Damesploeg G&V Breakpoint Basket Waregem trekt naar Phantoms Basket Boom

G&V Breakpoint Basket Waregem won vorig weekend op het veld van LDP Donza met 55-57. De ploeg van Sanne Desplenter trekt dit weekend naar Phantoms Basket Boom.

Tegen promovendus Donza kreeg Waregem een niet te onderschatten tegenstander voorgeschoteld. Dat bleek ook in het eindresultaat. “Het was een wedstrijd die nog een spannend slot kende”, analyseert de 21-jarige Sanne Desplenter.

Veel energie

“Wat we in voorgaande wedstrijden nog niet zagen, was er nu wel. We bleven doorgaan en met veel energie spelen. Coach Frederic Claessens had er ons op voorhand op gewezen dan het defensief beter moest. En zo geschiedde. Noor Devos was defensief heel sterk en droeg bij in deze overwinning. Ikzelf was ziek waardoor ik eerst niet zou aantreden. Ik heb daardoor de wedstrijd anders ervaren.”

Sanne was lange tijd out met een knieoperatie. “Dit was nu mijn vijfde wedstrijd nadat ik op 22 februari geopereerd werd”, gaat de Waregemse verder. “Dit was een zwaardere periode dan verwacht. Vooral mentaal was dit niet te onderschatten. Ik heb geen last meer van mijn knie, maar soms voelt het nog eng aan. De revalidatie is alvast goed verlopen, netjes op schema. Renild Coorevits heeft mij hierin goed bijgestaan. Door haar sta ik nu al weer heel ver. Ik ben nu blij dat ik terug ben. Voor mij is dit een uitlaatklep naast mijn studies Culinary Arts.”

Blessures

Zondagmiddag staat Sanne met haar ploeg tegenover Phantoms Boom. “We zullen alvast van bij de opworp klaar moeten zijn. Onze heenwedstrijd was alvast niet goed. We lieten al te veel driepuntshots toe. Maar we zijn zeker niet kansloos. We gaan er alvast voor vechten.”

“Dit seizoen bleven we ook weer niet gespaard van blessures. We zagen Pauline Bayart uitvallen. Gelukkig is Tessa Kapenga terug. Met Aurelie Vanderstraeten hebben we een 16-jarige die nu al deel uitmaakt van de ploeg, en het goed doet. Hopelijk zijn we na de jaarwisseling wél opnieuw compleet.”