Dames Wytewa One rekenen op beter 2025

In tweede landelijke A staan de dames van Wytewa Roeselare momenteel op een elfde plaats op 14 ploegen. Zaterdag treffen ze Blue Rocks Ronse-Kluisbergen dat met twee punten minder net onder hen staat in het klassement. Een belangrijk duel met oog op het behoud.

De dames van Wytewa Roeselare leden voor de winterstop negen nederlagen en kunnen dus niet van een geslaagde eerste seizoenshelft spreken. “We rekenen zeker en vast op een beter resultaat in 2025”, opent de 29-jarige guard en forward Jolien Verkruysse uit Lauwe. “We zijn slecht geëindigd en het is uiteraard onze bedoeling om ons stevig te herpakken tijdens de terugronde.”

Dat kan meteen volgende week al tijdens een belangrijk duel met oog op het behoud in tweede Landelijke. Zaterdag trekt Wytewa namelijk naar Ronse-Kluisbergen dat net als hen mee onderin het klassement staat en slechts twee punten minder telt. “We hebben er al eens tegen gespeeld en we weten aan wat we ons kunnen verwachten tegen hen. Het wordt zeker en vast een bijzonder harde wedstrijd.”

Iedere week telt

“We weten waarop we moeten werken en zullen in ieder geval beter moeten starten dan hoe we geëindigd zijn. De ploeg staat terecht onder ons, dus we moeten voor niets minder dan de overwinning gaan daar. Maar iedere week is voor ons een moment van nu of nooit, of er nu een ploeg van onderin of bovenin het klassement tegenover ons staat. Voor ons maakt de tegenstander geen verschil. Iedere wedstrijd is een ‘must win’.”

Onderin en in het midden van het klassement liggen de punten hoe dan ook nog zeer compact en dus kan de tabel iedere week makkelijk veranderen. “De middenmoot is zeker nog haalbaar voor ons, al is het natuurlijk ook moeilijk om er echt iets op te plakken waar we kunnen eindigen. We moeten gewoon iedere week blijven verder doen met volle inzet. Dan liggen alle wegen nog open”, besluit Jolien. (RV)

Zaterdag 11 januari om 18.30 uur: Ronse-Kluisbergen One – Wytewa Roeselare One.