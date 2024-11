Dames Wibac gaan voor top 3: “Maar spelplezier primeert”

De dames van Wibac staan momenteel op een knappe tweede plaats in eerste provinciale. Enkel De Panne, dat ongeslagen aan kop staat, bleek tot nog toe te sterk. Zondag mag Torhout geen probleem vormen om de punten thuis te houden.

“We kunnen enorm tevreden zijn. We hebben nog maar één match verloren, dit tegen De Panne”, opent de 23-jarige forward en guard Syme Bonte uit Sint-Eloois-Winkel die aan haar zesde jaar toe is bij Wibac en daarvoor de kleuren van Wytewa Roeselare en Alumes Moorsele verdedigde. “Bij De Panne zitten er enkele enorm sterke speelsters waartegen wij weinig konden doen.”

“We hadden wel verwacht dat het goed ging lopen dit seizoen aangezien we vorig jaar ook al een behoorlijk sterke ploeg hadden. Dit jaar zijn er wel enkele speelsters bijgekomen van Wevelgem, dus je weet vooraf natuurlijk nooit welke chemie dit zal geven, maar ze zijn zeker al een aanwinst gebleken voor onze ploeg.”

Gezonde spanning

Wibac heeft een vlot lopende aanval, vooral als ze op snelheid kunnen spelen. Dit proberen ze dan ook zo veel mogelijk uit te spelen.

Zondag ontvangen ze Torhout Lions One. “Torhout staat een stukje lager in het klassement dan ons, dus verwacht ik wel dat we zullen winnen, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. Ook is hun coach onze coach van vorig jaar, hij weet dus wat onze sterktes en zwaktes zijn, op die manier kan hij gerichter coachen. Bij ons zal er ook wel wat gezonde spanning zijn.”

“We willen graag in de top 3 eindigen, maar willen vooral veel plezier hebben samen. We spelen allemaal nog heel graag basket en doen het echt voor ons plezier. Het plekje vanboven in het klassement is mooi meegenomen. Normaal gezien moet dit haalbaar zijn, momenteel staan we tweede en hebben we al tegen enkele moeilijke ploegen gewonnen. Natuurlijk weet je nooit hoe het in de terugronde zal gaan.”

Zaterdag 30 november om 18.30 uur: Wibac One – Torhout Lions One