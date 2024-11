Dames van Spurs winnen al tiende keer op rij

House Of Talents Kortrijk Spurs Three won vorig weekend al voor de tiende keer op rij. Tegen Wytewa Roeselare werd het 76-64. Dit weekend trekt de ploeg van topscorer Jasmina Rosseel naar Amon Jeugd Gentson Three.

De dames van House Of Talents Kortrijk Spurs walst met een perfect rapport door de competitie. Aan Wytewa Roeselare had het nochtans een vette kluif. Gelukkig is daar zoals steeds Jasmina Rosseel. De Wevelgemse was goed voor maar liefst 43 punten. “Het was een typische confrontatie zoals steeds tegen Roeselare. Vorig seizoen gingen we daar de boot in”, vertelt de 35-jarige scherpschutter. “Het kruipt precies bij ons in de hoofden. Gelukkig trokken we uiteindelijk aan het langste eind.”

“We speelden vorig seizoen al sterk, maar dat we nu met tien op tien zouden starten was niet verwacht. Voor mij is dit nu het tweede seizoen dat ik aantreed met Kortrijk in tweede landelijke. Ik begin mijn draai te vinden. Dat ik op mijn 35ste de hoogste score (43) uit mijn carrière maak, is leuk meegenomen.”

Voor titel gaan

Jasmina is bezig aan een indrukwekkend seizoen met maar liefst 31.5 punten gemiddeld per wedstrijd. “Ik neem dan ook meer shots dan in de andere competities waar ik vroeger speelde. Het afwerkingspercentage zal wel dezelfde zijn. Het is leuk dat de ploeg mij het vertrouwen heeft. Soms kijken ze misschien iets teveel naar mij. Dit weekend nemen we het op tegen Gentson. Iedere wedstrijd moet gespeeld worden. Het vel en de beer… Nu we daar bovenaan staan kunnen we misschien wel voor de titel gaan. Dat zou voor veel van deze meisjes de kers op de taart zijn. Maar we moeten realistisch blijven. Een perfect rapport blijven aanhouden is heel moeilijk.”

Toffe bende

“Ikzelf bekijk het week per week, seizoen per seizoen. Voorlopig heb ik naar volgend seizoen toe nog geen beslissing genomen. Zolang ik het kan blijven combineren, mijn gezin, mijn werk, tweemaal trainen en een wedstrijd… Maar we hebben een heel toffe bende die zonder druk speelt en me appreciëren. Dit zijn voldoende ingrediënten om er misschien nog een vervolg aan te breien”, besluit Jasmina. (ELD)



Zaterdag 30 november om 16 uur: Amon Jeugd Gentson Three – House Of Talents Kortrijk Spurs Three.