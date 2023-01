Dames Mibac Middelkerke zonder coach: “Niet correct van de club”

Meindert Delbecque is geen coach meer van de damesploeg van Mibac Middelkerke in eerste provinciale. Hij werd vorige week bedankt voor bewezen diensten.

De damesploeg van Mibac Middelkerke is ongeslagen leider in eerste provinciale. Vorig weekend was één van de speelsters echter coach van dienst. Wij gingen te rade bij Meindert Delbecque die sinds dit seizoen trainer is. Of beter was.

“Ik heb vorige week woensdag een telefoontje gehad van het bestuur dat de samenwerking stopgezet werd”, laat Meindert Delbecque weten. “Sportief kan je geen reden vinden, want we zijn ongeslagen dit seizoen. Extrasportief dus. Er waren beloftes gemaakt en die zijn niet nagekomen. Veel meer kan en wil ik er niet over zeggen.”

“Ik hoorde dat er mensen bij het bestuur zijn die het ook jammer vinden dat het zo moest eindigen. Ik ben wel heel erg teleurgesteld in de club. Ik heb ze in augustus uit de nood geholpen en dan krijg je dat. We zullen het maar het leven van een coach noemen zeker? Ik kan dit gelukkig nog relativeren. Er zijn ergere dingen in het leven, maar het is wel niet correct van hen.”

Delbecque is nog trainer van de U14 van Basket Blankenberge en kan nu ook wat meer tijd vrijmaken voor zijn gezin.