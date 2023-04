Dames Mibac Middelkerke kampioen in eerste provinciale

De damesploeg van Mibac Middelkerke is kampioen in eerste provinciale.

Zaterdagavond haalde Mibac Middelkerke het met 52-67 van Basket SKT Ieper Two. Door deze overwinning is het team zeker van de titel in eerste provinciale.

Met nog drie wedstrijden te spelen kan Middelkerke niet meer bijgehaald worden door eerste achtervolger Filou Oostende. Mibac was voor deze titelwedstrijd met amper vijf speelsters. Met 8-23 zette het in het eerste quarter meteen de toon. Melissa Deblaere werd topschutter met 34 punten.

Het team won dit seizoen alle 23 wedstrijden die het al speelde. Normaal maakt de kampioen de overstap naar tweede landelijke, de reeks waar het team na vorig seizoen vrijwillig uit zakte. Het is uitkijken of Mibac die stap effectief zet, want het spelerstekort blijft een groot vraagstuk.