Dames Mibac blijven ongeslagen na incidentrijke match: “Coach nodig die met ons kan werken”

De wedstrijd tussen Filou Oostende en Mibac Middelkerke in eerste provinciale bij de vrouwen kreeg afgelopen weekend geen mooi slot. De match werd afgesloten na enkele stevige incidenten, maar uiteindelijk blijft Mibac Middelkerke ongeslagen de rangschikking aanvoeren.

“Het was een stevige partij en beide ploegen waren aan elkaar gewaagd”, vertelt de Middelkerkse kapitein Stefanie Derycke. “Het was dus vanzelfsprekend dat het er wat hard aan toe ging. Niet alle fouten werden, in beide richtingen, gefloten. Dit zorgde uiteraard voor frustraties en dan wordt er wel al eens iets gezegd. Zowel onder elkaar als tegen de scheidsrechter.”

Stevig bestraft

Middelkerke werd daarvoor stevig bestraft. “In totaal kregen we drie technische fouten, zonder waarschuwing. De bank kreeg er een voor iets wat helemaal niet gezegd werd. Een speelster kreeg daarbovenop ook nog een onsportieve fout, waardoor ze op 17 seconden van het einde de zaal moest verlaten. Uiteraard was ons publiek niet gediend met de beslissingen en lieten ook die mensen van zich horen. Ook zij moesten de laatste seconden van de wedstrijd uit de zaal.”

De scheidsrechter van dienst maakte een verslag op. Deze wedstrijd zal hoe dan ook een staartje krijgen, wellicht met een boete voor Middelkerke. “Een verslag volgt, maar dit is naar ons gevoel niet terecht. Jammer, want heel deze heisa neemt de aandacht weg van ons samenspel en de prestatie die we neergezet hebben.”

“We hebben ondertussen 12 op 12, maar de weg naar de titel is nog lang. Er zijn ook ploegen waartegen we nog niet gespeeld hebben door verschuivingen in de kalender. We blijven met beide voeten op de grond want alles is nog mogelijk.”

Extra speelsters

De ploeg heeft sinds enkele weken geen coach meer en ook de toekomst van het team lijkt niet echt duidelijk.

“De toekomst van de damesploeg is momenteel nog een vraagteken. We zijn geen jonge ploeg en enkelen van ons denken aan gezinsuitbreiding of aan stoppen. Als we er volgend seizoen willen staan, zullen we al zeker extra speelsters moeten aantrekken en een coach die met ons kan werken.”

“Als captain word je automatisch als speler-coach aangesteld, maar eigenlijk neemt Melissa Deblaere die rol op zich. Zij leidt de trainingen en neemt het voortouw op de wedstrijden. In de ploeg zelf neemt iedereen ook zijn eigen verantwoordelijkheid en sturen we elkaar bij waar nodig.”