Dames ION Waregem ontvangen Lummen voor galamatch: “De inkom is gratis voor iedereen”

De dames van ION Basket Waregem ontvangen zaterdagavond tijdens hun galawedstrijd Basket Lummen. “Al wie van basketbal houdt is van harte welkom”, klinkt het bij de club. Woensdag gaan ze alweer aan de slag tegen Basketball Brunehaut.

Met vier overwinningen tot op heden zijn de dames van coach Frederic Claessens op schema. Het beoogde doel is de top zes. “En toch heb ik het gevoel dat we heel erg dicht zaten tegen het niveau van Basket Namur Capitale en Liège Panthers, waarvan we nipt verloren”, zegt sportief manager Caroline de Roose. “Het nadeel is natuurlijk dat we in de terugronde op hun veld moeten spelen. Dit is een competitie in drie versnellingen. Je hebt Castors Braine en Kangoeroes Mechelen die er boven uitsteken. Dan heb je een aantal ploegen die dicht tegen elkaar aanleunen en tot slot heb je met Lummen, Charleroi en Laarne de ploegen in de onderste regionen.”

“Voor ons volgen nu twee heel belangrijke partijen voor eigen publiek. Zaterdag tegen Basket Lummen en woensdag tegen Basketball Brunehaut. Ik verwacht zeker geen gemakkelijke wedstrijden. Het voordeel is dat we in De Treffer aantreden. Maar we zullen bij de pinken moeten zijn.”

Waregem nodigt iedereen gratis uit. “We willen iedereen laten kennismaken met de basketbalcultuur”, gaat de Waregemse verder. “Daarom zijn alle scholen uitgenodigd en de clubs waarmee we samenwerken uit het omliggende. Er is een jeugdploegvoorstelling en onze eigen 350 jeugdspelers en speelsters zijn eveneens uitgenodigd om deze topwedstrijd bij te wonen. Wie met een kerstmuts en witte of rode T-shirt de wedstrijd komt bijwonen krijgt een gratis drankje. Na afloop van de wedstrijd is er nog een meet-and-greet met de speelsters. Iedereen mag dus kennis maken met ons kersverse Belgian Cat Nastja Claessens en haar talentvolle ploeggenoten. We hopen alvast op een mooie wedstrijd die ook via livestream zoals steeds wordt uitgezonden”, besluit Caroline de Roose. (ELD)