Dames ION Waregem A ontvangen Spirou Ladies Charleroi: “We moeten de punten thuis houden”

In Top Division Women ontvangt ION Basket Waregem na de interlandbreak met Spirou Ladies Charleroi de hekkensluiter van de competitie.

De ploeg van Tesse Kapenga, een van de sterkhouders, staat momenteel gebeiteld op de zevende plaats. “In de heenronde kenden we eigenlijk weinig problemen met onze tegenstander van dienst zaterdagavond”, vertelt de 20-jarige studente communicatiewetenschappen. “Enkel voor de rust bleven ze min of meer in ons spoor. Daarna snelden we naar een vlotte winst. Ook nu zou deze tegenstander geen probleem mogen vormen.”

“Tot op heden hebben we gedaan wat moest. We lieten geen steken vallen in wedstrijden die we moesten winnen. Ook tegen Kortrijk Spurs trokken we aan het langste eind, en dat had er ook ingezeten tegen nog een paar ploegen. Nu hebben we nog vijf wedstrijden voordat we de playoffs aanvatten. Daar moeten we er minstens drie van winnen, en waarom niet alle vijf. Laarne, Lummen en Charleroi is van moeten, maar ook tegen Kortrijk en Namen liggen er kansen als we allemaal top zijn.”

Tesse maakte in haar eerste jaar bij Waregem al indruk. “Ik ben heel blij met mijn keuze voor Waregem na twee jaar Castors Braine”, gaat de Kortrijkse verder. “Ik heb het gevoel dat ik verder aan het groeien ben. Ik mag best tevreden zijn met mijn niveau dat ik haal en ik krijg hier alle kansen. Maar ik weet dat ik zeker nog stappen kan zetten. Ik laat nog niet iedere wedstrijd zien wat ik kan, maar dat is in ieder geval al meer dan vorig jaar”, aldus Tesse. (ELD)