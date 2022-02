Dames ION Basket Waregem gaan tegen Laarne op zoek naar belangrijke zege

In de hoogste klasse van het damesbasket neemt ION Basket Waregem het op tegen hekkensluiter KBBC Sparta Laarne. Voor de ploeg van assistent-coach Tanja Popivoda een is deze al eerder uitgestelde partij een ‘must win’ game met het oog op een plaats in de play-offs.

Het is geleden van 19 december tegen Basket Lummen, toen overtuigend gewonnen werd, dat ION Basket Waregem nog eens aan zet was in Top Division Women. Corona sloeg wild om zich heen in het team van assistent-coach Tanja Popivoda. Maar ook bij de tegenstanders bleven ze niet gespaard van dit virus.

“We zijn ons nu al weken aan het voorbereiden voor een wedstrijd die er maar niet komt”, vertelt de Harelbeekse.

“Gelukkig konden onze vele jeugdspeelsters bij de ploeg min of meer matchritme opdoen. Het X-mastournament in Kortrijk kwam op een ideaal moment. Maar ook bij de Two-ploeg en de U16 kon ritme opgedaan worden. Maar voor Saar Bogaert was er bijvoorbeeld geen wedstrijd. Amy Desmet kampt met een knieblessure. Laarne op woensdag zal onze eerste wedstrijd van het jaar zijn, nadat ook de confrontaties tegen Phantoms Boom en Liège Panthers niet plaatsvonden. We werken dus al heel lang toe naar dit duel. We zullen zeker klaar moeten zijn om de Oost-Vlamingen te ontvangen. Laten we ze in de wedstrijd komen, dan hebben we een probleem. Vooral van buiten uit zijn ze een te duchten tegenstander met hun vele guards. Hun driepuntshot en offensieve transitie zal aan banden moeten gelegd worden.”

Stunten

Waregem staat op een voorlopige negende plaats.

“Door heel wat coronagevallen zal het uitkijken zijn hoe we voor de dag zullen komen. Er staan ons immers enkele belangrijke matchen te wachten de komende maanden. Willen we onze kansen op de play-offs gaaf houden, dan zullen we de thuismatchen tegen Laarne, Pepinster en Charleroi tot een goed einde moeten brengen. We willen supergraag in die top acht terechtkomen. We hadden willen zorgen voor een stunt, maar slaagden er nog niet in. Misschien doen we dit wel nog op het veld van Kortrijk. In een derby is altijd iets extra mogelijk.”

Vooruitgang

“Het is duidelijk dat we stappen zetten dit seizoen. De progressie is er zoals het zou moeten. We hebben nu ook een jaartje meer ervaring met dit jonge team. Naast de play-offs mikken we met onze jeugd van de U16 en U19 op de final four in de nationale jeugdcompetities. Ook dat is een doel”, besluit Tanja Popivoda.

(EL)

Woensdag 9 februari om 20.30 uur: ION Basket Waregem – KBBC Sparta Laarne.