Daar zijn Emma Meesseman en co! Belgian Cats spelen in februari EK-kwalificatiematch in Oostende

De Belgische basketbond heeft een 16-koppige voorselectie bekendgemaakt voor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden van de Belgische basketvrouwen tegen Azerbeidzjan (6 februari in Oostende) en Litouwen (9 februari op verplaatsing). Billie Massey zet haar carrière bij de Belgian Cats voorlopig on hold uit persoonlijke overwegingen. Voor Zhen Verburgt (Boom) en Laura Vilcinskas (Mechelen) is het de eerste keer dat ze deel uitmaken van de kern.

Na vier speeldagen staan de Belgian Cats samen in hun groep aan kop met Litouwen (drie zeges tegenover een nederlaag). “We willen tegen Azerbeidzjan niet alleen winnen, maar ook met een ruim verschil,” zegt general manager Koen Umans in een mededeling van de basketbond. “Zo kunnen we met vertrouwen naar Litouwen vertrekken.”

De Cats zullen Azerbeidzjan ontvangen in de COREtec Dôme in Oostende. De vorige thuismatchen in de EK-kwalificaties stonden in Antwerpen op de agenda. “De geweldige steun in Antwerpen was onvergetelijk, en we hopen dat de fans ons opnieuw massaal komen aanmoedigen in Oostende”, aldus Umans. “Deze zaal roept prachtige herinneringen op, zoals onze kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2020 voor een uitzinnig publiek.”

Begin december raakte bekend dat bondscoach Rachid Meziane eind deze maand opstapt bij de Franse topclub Villeneuve d’Ascq om volgend seizoen in de Noord-Amerikaanse professionele vrouwenbasketcompetitie WNBA aan de slag te gaan bij Connecticut Sun. De Belgische basketbond liet toen weten dat er “in de komende weken” meer duidelijkheid zou komen over zijn positie als bondscoach.

De acht groepswinnaars en de beste vier tweedes plaatsen zich voor het EK, dat van 18 tot 29 juni in Italië, Tsjechië, Duitsland en Griekenland plaatsvindt. België is de titelverdediger.

Voorselectie: Julie Vanloo, Julie Allemand, Elise Ramette, Wivine Defosset, Maxuella Lisowa-Mbaka, Sarah Dossou, Antonia Delaere, Nastja Claessens, Marie Vervaet, Zhen Verburgt, Becky Massey, Bethy Mununga, Ine Joris, Emma Meesseman, Kyara Linskens en Laura Vilcinskas.