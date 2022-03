Coronabeslissingen Basket Vlaanderen nekken Basket Poperinge: “We maken een doorstart in vierde provinciale”

Basket Poperinge beleefde door een zee aan blessures een rotseizoen in eerste provinciale. De coronabeslissingen van de basketbalbond om geen ploegen te laten degraderen, kwam de ploeg van voorzitter Marc Van Kemmel niet goed uit.

Voor het seizoen begon, was afgesproken dat trainer Pascal Maes na dit jaar zou stoppen bij eersteprovincialer Basket Poperinge. Door een gigantische blessurelast kon het team sportief niet veel realiseren. “Normaal zouden er in eerste provinciale twee dalers zijn”, legt voorzitter Van Kemmel uit. “Door corona besliste Basketbal Vlaanderen plots dat er niemand zou zakken. Moeten blijven in eerste provinciale was voor Basket Poperinge een vergiftigd geschenk, omdat er al zeker vier spelers zouden stoppen en er nog geen vervangers waren. Eigenlijk wilden we zelf liever naar tweede provinciale degraderen.”

De voorzitter ondernam de nodige acties. “Ik richtte een schrijven naar Basket Vlaanderen met de opmerking om niet alleen rekening te houden met ambitieuze ploegen, maar ook eens te denken aan de ploegen waar het sportief een stuk minder gaat. Mijn concrete vraag was om met Poperinge One te mogen dalen naar tweede provinciale op vrijwillige basis en met de resterende spelers, aangevuld met enkele transfers en eigen jeugd, te bouwen aan een nieuw team.”

Weinig interesse

Het antwoord liet op zich wachten, maar uiteindelijk werd de verantwoordelijkheid naar de ploeg zelf geschoven om in tweede provinciale een bijkomende stijger te zoeken. Als die er was, dan kon Poperinge een reeks lager spelen. “En wanneer er geen stijger gevonden wordt, dan konden wij enkel zelf kiezen om te degraderen naar vierde provinciale. We namen contact met alle ploegen tot en met nummer zeven in de rangschikking van tweede provinciale. Enkel VK Iebac Ieper toonde interesse, maar als tweede in de stand kunnen ze het probleem niet oplossen, omdat zij dan een gewone stijger zijn.”

Ook de laatst overgebleven speler verlaat de club door de onzekere situatie

Door die onzekerheid kon de voorzitter de overgebleven spelers geen duidelijkheid bieden richting volgend seizoen. “De spelers werden ongerust en benaderd door andere ploegen. En zo verdween uiteindelijk de ene speler na de andere tot uiteindelijk vorige week de laatste overgeblevene me telefonisch verwittigde ook Basket Poperinge te verlaten.”

Kapitein Tim Hoflack, Bram Liefooghe, Arne Bruynsteen en Arne Delameillieure stoppen. Drie spelers trekken naar VK Iebac One: Lev Van Elslander, Dries Noppe en Jens Feryn. Chesney Rambour trekt naar de Two-ploeg van Iebac. Poperings talent Willem Nachtergaele zal de kleuren verdedigen van Falco Gent en Simon Bruynsteen keert terug naar Rapid Langemark. “Zoals de kaarten nu liggen, wordt het dus een doorstart in vierde provinciale. Geïnteresseerde trainers kunnen contact opnemen met Kevin Bervoet via 0491 37 34 18). De club probeert ook een U21-ploeg in te schrijven. Het is echter niet enkel kommer en kwel, want de instroom van jeugdspelers is ondanks corona groot. Elke week volgen meer dan twintig jonge spelertjes een uurtje Basketfun en sinds begin dit jaar speelt ook een U8-team in competitie.”

Zondag 3 april om 17 uur: Basket Izegem One – Basket Poperinge One.