Coach Simon Segier ziet SKT Ieper Four sterk presteren: “Nog niet gesproken over promotie”

Na acht matchen voert de D-ploeg van SKT Ieper de rangschikking aan in derde provinciale A (groep 1). Met zeven zeges verzekerden ze zich al van de play-offs voor promotie. Er resten nog vier matchen in dit eerste luik, te beginnen met zaterdag: thuis tegen Lauwe.

SKT Ieper begon met een nederlaag op 1 oktober tegen Waregem, maar is sinds die match ongeslagen in de competitie. Zaterdag volgt de topper tegen Lauwe. “Dat is een hele sterke ploeg”, weet coach Simon Segier (23). “Daar gingen we op een diefje winnen. Hopelijk kunnen we dat kunststukje tegen de voor mij sterkste ploeg uit de reeks thuis nog eens overdoen. Als we winnen doen we een goeie zaak richting de tweede ronde, want dit resultaat wordt dan meegenomen. Het is belangrijk om vanaf de eerste seconde wakker te zijn, dat is soms nog een werkpunt. Daarna volgen Kortrijk E, Wibac A en Marke A.”

Na die matchen start een nieuwe fase met de top vier uit de andere groep. “Daar zie ik twee grote kleppers met Oostende en Izegem. Het zal nog een spannende strijd worden voor promotie. Wij spreken daar echter nog niet over. Het is nog veel te vroeg en ik wil geen onnodige druk leggen.”

Ideale mix

Ook Simon ervaart deze hoogvorm enigszins als een verrassing. “De bedoeling was om beter te doen dan vorig jaar en jeugdspelers kansen te geven op seniorsniveau. De mix tussen de gevestigde waarden en jeugd werkt heel goed. Het is nochtans geen evidente stap. Dat de jeugd zich zo snel integreert is ook de verdienste van de collega-trainers Pascal Coudyser en Frederik Geldof. Zij leveren uitstekend werk”, aldus de coach die aan zijn derde seizoen bezig is en consultant is bij Actief Interim. (API)

Zaterdag 7 januari om 16 uur: Basket SKT Ieper Four Lauwe One.