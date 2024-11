Coach Jan Breemersch (Basket Desselgem): “Racing Brugge wordt totaal geen eenvoudige klus”

In tweede provinciale van het herenbasketbal boekte Basket Desselgem een deugddoende 62-47 zege tegen Wytewa Roeselare Two. Dit weekend gaat de ploeg van coach Jan Breemersch op bezoek bij KBBC Racing Brugge Two.

En of het een deugddoende zege was voor de ploeg van Jan Breemersch, die zijn volledige carrière bij Roeselare actief was, na de pandoering een week eerder op het veld van Holstra Wevelgem. “We begonnen heel goed aan de partij, ondanks dat ik niet kon rekenen op de centimeters van Mathias Sioen.”

“Daarnaast was er nog een drietal afwezigen waardoor de rotatiemogelijkheden beperkt waren. We waren defensief heel sterk, waardoor we maar 22 punten moesten toestaan bij de rust.”

“Zelf scoorden we 31 keer. Na de koffie lieten we Wytewa al te veel vanop afstand aanleggen. Wij kwamen aanvankelijk moeilijk tot scoren. Van paniek was echter nooit sprake. Ze brachten ons niet meer in verlegenheid. Een mooie zege tegen mijn ex-ploeg waar ik als 17-jarige voor het eerst bij de eerste ploeg speelde. Ik was bij de club actief tot mijn 39ste. Ik speelde nog onder de vleugels van Mike Dedoelder, nu nog altijd coach bij de A- en B-ploeg.”

Uitschieter

“We zijn een ploeg die het moet hebben van onze goeie defensie. Doen we dat goed, dan kunnen we iedere ploeg aan in de reeks. Die sterkte zal ook nodig zijn dit weekend op het veld van Racing Brugge.”

“Als de taken goed uitgevoerd worden moeten we in staat zijn om de volle buit mee richting Desselgem te nemen. Met een voorlopige zevende stek en een vier op acht mogen we best tevreden zijn met onze prestatie. Dit is een plaatsje in de middenmoot, wat we ook ambiëren bij de eindafrekening. Af en toe eens een uitschieter zou natuurlijk mooi meegenomen zijn”, aldus de Roeselarenaar. (ELD)

Zaterdag 23 november om 18.15 uur: KBBC Racing Brugge Two – Basket Desselgem.