Coach Dario Gjergja is met Filou ongeslagen, maar blijft nuchter: “Die 18 op 18 betekent echt niets”

Met twee thuiswedstrijden rondde Filou Oostende de nationale fase van BNXT League af. Vooraleer de Belgische en Nederlandse clubs vanaf het weekend van 4-6 maart elkaar bekampen, is het tijd voor een analyse van de absolute koploper, het ongeslagen Oostende.

Oostende-Limburg United was een voorbode van de bekerfinale die zondag 13 maart in Vorst Nationaal plaatsvindt. De Filous boekten een vlotte 99-82-zege waarbij Xander Pintelon op assist van Levi Randolph de eindstand vastlegde.

Oostende-Spirou Charleroi blijft toch een bijzondere affiche. De Karolingers vormen wel niet meer een topclub, maar de komst van Sam Rotsaert zorgde zondag toch nog voor een extra pigment. Oostende won met 100-90.

Oostende is daarmee de ongeslagen winnaar (18-0) van het nationale deel van België binnen de BNXT League. De afstand naar de achtervolgers is groot: Kangeroes Mechelen (13-5), Bergen (12-6), Antwerp Giants (11-7) en Leuven Bears (10-8). In Nederland haalde Heroes Den Bosch (18-2) het voor ZZ Leiden (17-3), Donar Groningen (14-6), Landstede Hammers (14-6) en Feyenoord Rotterdam (10-10). Deze tien clubs spelen dus vanaf begin maart in de Elite Gold.

Oostende haalde 100 procent. 18 op 18: een superscore. “Natuurlijk is het lekker om niet te verliezen. Niemand verliest graag. Maar we zijn nog geen kampioen. Straks breekt er opnieuw een belangrijke periode aan. We mogen niet te vroeg juichen”, waarschuwde Keye van der Vuurst. Coach Dario Gjergja was nog gespierder in zijn reactie op dat ongeslagen-zijn: “Die 18 op 18 betekent helemaal niets. Straks vangt een nieuw competitiedeel aan waarvoor we klaar moeten zijn.”

We zijn nog geen kampioen. Straks begint weer een belangrijke periode

Beste in de tabellen

In de Belgische fase kende Oostende (1625 punten; gemiddeld 90,3) de beste aanval voor Kangoeroes Mechelen (1529; gemiddeld 84,9) en Antwerp Giants (1527; gemiddeld 84,8).

Oostende (1325 punten; gemiddeld 73,6) heeft ook de beste Belgische defensie voor Leuven Bears (1336; gemiddeld 74,2) en Spirou Charleroi (1375; gemiddeld 76,4). Qua driepunters haalde Oostende een hoger percentage (39,9 %) dan Antwerp Giants (38,9 %) en Kangoeroes Mechelen (37,6 %). Leuven Bears (78,2 %) benut zijn vrijworpen beter dan Filou Oostende (75 %) en Kangoeroes Mechelen (71,5 %).

De collectieve sterkte van Filou Oostende zien we ook in het aantal assists (21,7), meer dan Antwerp Giants (19,1) en Kangoeroes Mechelen (18,5). Oostende plukte ook de meeste rebounds (32,7) voor Spirou Charlerou (32,3)en Kangoeroes Mechelen (29,8).

Topschutter Randolph

Dario Gjergja stelde zeventien spelers op. Onder hen ook Jesse Waleson (die half februari aan Kangoeroes Mechelen uitgeleend werd), Brandon McCoy (die begin oktober een zware knieblessure opliep) en Matteo Verstraete (de Oostendse belofte die tijdens de corona-uitbraak speelde).

Even de spelersstatistieken van Filou Oostende tijdens de nationale fase belichten. Levi Randolph is topschutter met gemiddeld 16 punten voor Phil Booth (13,9), Mikael Jantunen (12,5), Pierre-Antoine Gillet (9,9) en Keye van der Vuurst (7,9). Beste rebounder is Mikael Jantunen met gemiddeld 5,3 terugkaatsers. Na hem volgen Pierre-Antoine Gillet (4,9), Haris Bratanovic (4,7), Phil Booth (4,2) en Servaas Buysschaert (3,8).

Keye van der Vuurst deelde de meeste assists uit, gemiddeld 6,9 per competitiematch. Dusan Djordjevic (4,8), Phil Booth (3,1); Levi Randolph (2) en Simon Buysse (1,4) zijn de anderen in de top vijf. Pierre-Antoine Gillet is met een afwerking van 53,7 % de beste driepuntschutter van de hele BNXT League. Keye van der Vuurst deelde de meeste assists uit, 117.

Tegen Groningen

De cross-border-fase van de BNXT League begint in het eerste weekend van maart. Alle clubs zijn in twee poules ingedeeld. De top vijf van België en Nederland vormen de Elite Gold. Filou Oostende start zondag 6 maart de Elite Gold met een match om 15 uur tegen Donar Groningen. Vrijdag 29 april volgt in Groningen de tiende en laatste speeldag voor de Zeekapiteins.

Ondertussen is het ook aftellen naar de finale om de beker van België, zondag 13 maart in Vorst Nationaal tegen Limburg United. Tickets, shirts, busverplaatsingen en VIP-arrangementen zijn te bestellen via www.bcoostende.be (PR)