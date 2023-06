Christophe Beghin (House of Talents Kortrijk Spurs A) is West-Vlaamse coach van het jaar: ook andere coaches in de bloemetjes gezet

Vrijdagavond organiseerde de West-Vlaamse coachesvereniging, in de Coretec Dome in Oostende, een Basketball Clinic met demonstratietrainingen van Kenneth Desloovere (trainer topsportschool van Wilrijk) en Sam Rotsaert (head-coach Spirou Charleroi). Tussen de twee Clinics door werden de West-Vlaamse Coaches van het afgelopen bekend gemaakt. Christophe Beghin (House of Talents Kortrijk Spurs A) werd gevierd als West-Vlaamse coach van het jaar.

In iedere reeks werd de coach van het jaar verkozen, met volgend resultaat: 4de Provinciale Heren A: Wim Dervaux (VK Iebac Ieper B), 4de Provinciale Heren B: Vass Cannidis (Basket All-In Garden Tielt B), 3de Provinciale Heren A: Simon Segier (Basket SKT Ieper D), 3de Provinciale Heren B: Dries Allemeersch (Avanti Brugge 2015 B), 2de Provinciale Dames: Mario Lusyne (BC Oostende Basket@Sea B), 2de Provinciale Heren: Kristof Oosterlinck (BC Lamett Zwevegem/Deerlijk B).

Referee en lifetime achievement award

1ste Provinciale Dames: Jan Vermeersch (Assuwest Torhout Lions A), 1ste Provinciale Heren: Bert Wyseur (KNBGO Finexa Basket@Sea C), 1ste en 2de Landelijke Dames: Pascal Maes (Basket SKT Ieper A), 2de en 3de Nationale / 1ste en 2de Landelijke Heren: Christophe Beghin (House of Talents Kortrijk Spurs A), Provinciale coach van het jaar: Bert Wyseur (KBGO Basket@Sea B), Provinciale referee van het jaar: Patrick Billiau, Lifetime Achievement Award: Pedro Decrock, West-Vlaamse coach van het jaar: Christophe Beghin (House of Talents Kortrijk Spurs A). (FRO)