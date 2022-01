Chayenne Vandevelde (15) ziet het rooskleurig in voor Wibac dames One: “Hoe verder in het seizoen, hoe beter we staan”

De dames van Wibac hebben een ploeg met uiteenlopende leeftijden. Zo is speelster Chayenne Vandevelde nog maar vijftien. Daarom willen ze zich vooral eerst focussen op het vormen van hun team.

“De resultaten die we voor de winterstop behaalden, vond ik uiteenlopend”, opent de 15-jarige forward uit Ledegem en Wevelgem, die het derde jaar maatschappij en welzijn volgt. “Bij verschillende matchen, zoals bijvoorbeeld tegen Wevelgem, stonden we er niet als team. Maar hoe meer we vorderen in het seizoen, hoe meer ik zie dat we er beter en beter staan als team.”

“Dit weekend nemen we het op tegen Desselgem. Desselgem staat nu tiende en wij elfde. Ik denk dat – als we er stààn, met heel ons team – het wel moet lukken om daar voor de winst te gaan.”

“Omdat wij een ploeg zijn met zeer verschillende leeftijden, is het dit seizoen in de eerste plaats heel erg belangrijk om een goed gevormd team te creëren. En pas daarna is het de bedoeling dat we zo hoog mogelijk komen te staan in het klassement.”

Doelen stellen

“Mijn bedoeling met basketbal was altijd om mijn plezier eruit te halen, en dat doe ik nog altijd. Ik wil dus basket spelen zonder dat het een last met zich meebrengt. Ik heb er nog nooit over nagedacht om zo hoog mogelijk te spelen. Zelf stel ik wel altijd mijn doelen voor het seizoen. Dit seizoen was dat vooral leren basketten met de dames, want vorig seizoen deed ik dat nog met de jeugd.”

“Dit is mijn zevende jaar bij Wibac. Ik speelde ook een jaar bij Wytewa. Ondanks mijn jonge leeftijd heb ik wel al wat blessures gehad. Bij de U12 ben ik een half jaar gestopt door veel groeiklachten aan mijn rug en mijn knie, en in mijn laatste jaar U12 heb ik tijdens een match mijn middelvinger gebroken. Afgelopen zomer heb ik een pees in mijn enkel gescheurd toen ik voor het eerst ging proberen bij Wevelgem. Daar heb ik soms last van en het zal wel altijd een gevoelige plaats blijven, maar nu ben ik fit. Net als alle anderen in ons team, trouwens.”

(RV)