Cedric Bouttelgier aan laatste wedstrijden bij Mibac Middelkerke bezig: “Volgend seizoen een Shark in plaats van een Crocodile”

Cedric Bouttelgier leverde afgelopen weekend met 31 punten een knalprestatie af bij Mibac Middelkerke in eerste provinciale, maar toch moest zijn ploeg het onderspit delven. Bouttelgier hoopt nog enkele keren te knallen met zijn ploeg, vooraleer hij volgend seizoen richting reeksgenoot The Red Sharks Koekelare trekt.

De herenploeg One van Mibac Middelkerke verloor afgelopen weekend in eerste provinciale met 74-82 van Holstra Wings Wevelgem-Moorsele One, ondanks een dijk van een wedstrijd van Cedric Bouttelgier. “Ik zit inderdaad een beetje met een dubbel gevoel”, geeft Bouttelgier meteen toe. “Zelf 31 punten scoren is mooi, maar als je niet wint, kan je daar helemaal niet blij mee zijn. Er zat hoe dan ook meer in. Wevelgem was zeker te kloppen. Wij speelden met te weinig gretigheid en lieten hun topscoorders en shotters te gemakkelijk aanleggen. Ze werkten wel aan een hoog percentage af, zelfs moeilijke shots met hand in the face gingen binnen. Wij moesten zwoegen voor elk puntje en de afwerking liet het wat afweten. Dan is de rekening snel gemaakt.”

Cruciaal duel

Met Racing Brugge Two wacht zaterdag een tegenstander die de laatste weken regelmatig wist te winnen, maar in het klassement toch een zege minder heeft dan Middelkerke. Een cruciaal duel dus met het oog op het klassement. “Eerste provinciale is een reeks geworden waar iedereen van iedereen kan winnen. Behalve dan Basket SKT Ieper en KBGO Finexa Basket@Sea die toch redelijk autoritair boven de rest staan. Het is dan ook elke week hard werken om een resultaat neer te zetten. Racing is een jonge ploeg met enthousiast basketbal. Ik kijk dan ook uit naar een mooie wedstrijd.”

Mooi teambasketbal

In het klassement telt Mibac Middelkerke tien zeges uit twintig wedstrijden. “We hebben enkele steken laten vallen maar al bij al ook enkele mooie zeges geboekt, onder andere tegen Vagant Kortrijk en The Red Sharks Koekelare bijvoorbeeld. We brachten toen mooi teambasketbal. Mibac is na wat strubbelingen met spelers en coach op zoek naar een nieuwe trainer, dus op dat vlak is het nog afwachten voor de club.”

Volgend seizoen zal het echter zonder Bouttelgier moeten spelen. “In september zijn we met ons gezin verhuisd naar Ichtegem. Toen coach Verde Presa me belde om bij Koekelare te spelen, zag ik dat als een mooie kans. Al zal ik Mibac ook wel missen. Mijn teamgenoten zijn vrienden geworden. Ik zal dan ook nog vaak in Middelkerke komen, met een pintje in de hand in plaats van op het terrein. Ik ben zeer enthousiast om volgend seizoen een Shark in plaats van een Crocodile te zijn, maar eerst nog zoveel mogelijk matchen met Middelkerke winnen.” (BV)

Zaterdag 26 maart om 20.30 uur: Mibac Middelkerke One – Racing Brugge Two.