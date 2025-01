Bobcat Wielsbeke Two maakt zich op voor topper: “Veel spelers in blokperiode, maar dat mag geen excuus zijn”

Bobcat Wielsbeke Two is halverwege het seizoen leider in derde provinciale B. De ploeg van William Smaak speelt zaterdag de topper tegen BT Lauwe One.

Met slechts twee verliespartijen is Bobcat Wielsbeke bezig aan een sterke campagne. Een van de sterkhouders is ongetwijfeld de 17-jarige William Smaak.

“Persoonlijk denk ik niet dat we boven de verwachtingen presteren. Het was zeker de bedoeling om mee bovenaan het klassement te spelen”, vertelt de leerling wetenschappen-wiskunde aan het O.L.V. Hemelvaartinstituut in Waregem. “Dat we eerste staan aan de winterbreak is leuk meegenomen. De verliespartijen tegen BT Lauwe op de tweede speeldag met het kleinste verschil, en tegen SKT Ieper, konden evengoed ook gewonnen worden. Tegen Ieper namen we een heel slechte start waardoor we op achtervolgen aangewezen waren. We komen nog terug, maar uiteindelijk geven we het nog uit handen. Tegen Lauwe zaten de drie punten er eveneens in.”

Nagelbijter

“Vorig seizoen speelden we heel wat spannende matchen die we nipt verloren. Uiteindelijk zegevierden we slechts één keer wat ons de degradatie opleverde. Nu zijn de rollen omgekeerd. De meeste wedstrijden worden nu gewonnen.”

“Tegen Lauwe wordt het sowieso een nagelbijter. Ze hebben een ervaren ploeg met een uitmuntende guard. Ook zij hebben twee verliesmatchen achter hun naam staan. We zullen echter heel goed voorbereid zijn voor dit duel met coach Jody Vanacker. Veel van onze spelers zitten in de blokperiode, maar dat mag geen excuus zijn. Als ploeg kunnen we nog progressie boeken.”

“Ikzelf zette dit seizoen defensief al stappen. Ik ben niet de meest offensieve speler, maar ik probeer mijn steentje bij te dragen. De combinatie met mijn studies is niet altijd eenvoudig, maar het is de bedoeling om dit zonder kleerscheuren door te komen. Met Bobcat zouden we graag opnieuw naar tweede provinciale promoveren. Ik denk dat dit zeker binnen onze mogelijkheden ligt. Ons blijven goed voorbereiden en hard werken is de boodschap met deze ploeg waarvan de oudste speler amper 22 jaar is.”

Zaterdag 11 januari om 11 uur: BT Lauwe One – Bobcat Wielsbeke Two.