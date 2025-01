Bobcat Wielsbeke One maakt zich op voor derby: “Winst tegen Tielt is must”

Dit weekend staat voor Bobcat Wielsbeke One het burenduel tegen Midwest All-in Garden Tielt Two op het programma. Vorig weekend won de ploeg van Sander Beel van B-Ballers Diksmuide met 59-73.

Voor de 35-jarige Sander Beel was het duel tegen Diksmuide een thuiswedstrijd. Hij was de uitblinker met 24 punten. “Ik woon op amper 500 meter van de sporthal en trainde vorig seizoen af en toe mee met de ploeg”, vertelt Sander Beel. “Ik ken dus heel wat jongens en was extra gemotiveerd om een goede prestatie neer te zetten. We gingen slecht van start. Het was wat zoeken, maar beetje bij beetje konden we toch afstand nemen.”

Driepunters

“Diksmuide is zeker geen slechte ploeg indien deze compleet is. Dat was niet zo, maar ook wij niet. Ikzelf was in goeie doen. In beide helften scoorde ik enkele driepunters, wat mijn totaal aardig deed aandikken. Onze ervaring gaf de doorslag denk ik. Mijn kindjes waren aanwezig en dat motiveert mij wel. Met deze zege blijven we op koers.”

Dit weekend neemt Bobcat het op tegen de buren van Midwest All-in Garden Tielt. “Willen we onze ambities waarmaken dan moeten we nu ook de drie punten mee richting Wielsbeke nemen. Bij ons is er niet echt een derbygevoel. Dat hebben we meer tegen Desselgem. Toch is dit een belangrijke wedstrijd.”

Top drie

“Enkel Koksijde staat voor ons met één verliespartij, tegen ons. Wij tellen twee nederlagen. Tielt staat tiende maar met nog enkele wedstrijden in te halen. Wij willen ons vooropgestelde doel waarmaken, de top drie. Dit ligt zeker binnen onze mogelijkheden. Ambities om te stijgen hebben we echter niet. De B-ploeg, met de talentvolle jongeren, heeft die wel. Ook zij doen het goed en staan in de top drie. Als één van de twee ploegen op een promotieplaats kan eindigen, dan zal de B-ploeg stijgen. We mogen best tevreden zijn hoe beide ploegen momenteel presteren.”

Zondag 26 januari om 11 uur: Bobcat Wielsbeke one Midwest All-in Garden Tielt Two.