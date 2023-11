BNXT League: Oostende lijdt zware nederlaag in Mechelen

Twee dagen nadat Oostende in een verlenging tegen Brussels ontsnapte aan een tweede seizoensnederlaag, was die zondag wel een feit. In Mechelen ging de landskampioen met 69-45 (rust 32-27) onderuit.

Elk kwart was voor Mechelen:15-13, 17-14, 18-11 en 19-7. Ilimande Diop Gaye was de enige Oostendenaar die boven de tien punten uitkwam (15 ptn, 10 rbds). Voor Mechelen deden Mitchell Lightfoot (12), Matthias Palinckx (11) en Wen Mukubu (10 ptn, 7 rbds) dat.

Brussels leed een tweede nederlaag op rij: 58-83 tegen leider Limburg United. Bij de rust was het 33-42, erna werd het verschil alleen maar groter. Maxime De Zeeuw had met 21 punten het grootste aandeel in de Limburgse zege.

Antwerp hield met 76-70 (rust 37-38) de punten thuis tegen Charleroi. Austin Butler was met achttien punten topscorer van de partij, maar stond in het verliezende kamp, voor Antwerp deed Rasir Bolton één puntje minder goed.

Na zeven zeges en één nederlaag gaat Limburg met 15 punten in de stand Oostende en Antwerp (14), Mechelen en Brussels (13), Luik (12), Leuven, Kortrijk en Charleroi (10), Aalst (8) en Bergen (7) voor.