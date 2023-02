Blankenbergs project krijgt stilaan vaste vorm: “Opnieuw bouwen aan een ploeg”

Enkele weken geleden zag het er niet goed uit voor het basketbal in Blankenberge. Zowel voorzitter Philippe Vermoortele als One-coach Nils Vermeiren hadden aangekondigd dat ze het aan het einde van het seizoen voor bekeken hielden en tal van spelers kondigden hun afscheid aan. Niet elke oplossing is ondertussen gevonden, maar er staat stilaan weer een project in de steigers dat basketbal op hoog niveau garandeert.

Wat men aan zee snel begrepen had, was dat je snel met een nieuwe coach op de proppen moet komen. Afscheidnemend voorzitter Vermoortele had meteen een verrassing in petto: “Pieter De Rycker keert na amper twee jaar terug en zal voluit de kaart van de jongeren trekken. Er loopt in Blankenberge zelf heel wat talent rond dat de komende jaren kan doorbreken.” De Rycker ging meteen aan de slag: “We zijn op dit ogenblik al goed gevorderd met ons huiswerk. Toen ik hier enkele weken geleden terugkeerde, leek het alsof er geen ploeg meer was. Dus gingen we opnieuw bouwen en op twee spelers na, staat er al een nieuw huis.”

Nieuw bloed

“De eerste transfer die we konden realiseren, is de komst van Jeroen Craenhals (22), momenteel nog aan de slag bij Racing Brugge, waar hij dicht aanleunt tegen de One-ploeg (eerste landelijke, red.). Craenhals is een ex-clubgenoot van Alec Wieland (20), die zijn verblijf bij Blankenberge verlengt. Dat geldt ook voor Flor Deweerdt en Gillian Vannieuwenhuyse, allebei amper 25, maar wellicht de nieuwe ouderdomsdekens”, lacht hij. Het betekent ook dat enkele monumenten verdwijnen uit het Blankenbergse basketbal, zoals Rabin Casier en Tom Van de Keere. “Met veel aandringen had ik ze misschien aan boord kunnen houden en ze blijven beschikbaar voor uiterste noodgevallen, maar we gaan resoluut op zoek naar vervangers en verjonging. Jammer genoeg verliezen we ook Diëgo De Soete, die het basketten niet meer combineerbaar acht met zijn job.”

Kansen

Daardoor lijkt het erop dat tal van jongeren kansen zullen krijgen. “We maken een One-Two project, waarbij onze U18-spelers speelminuten krijgen. Bij de U16 staan zelfs al een paar jongens te trappelen. Zij zullen eerlang hun kansen krijgen.” Naast de ontbrekende spelers blijft er nóg een grote onbekende over: “De huidige kern wil er alles aan doen om het behoud in landelijke af te dwingen voor volgende generatie. Ik denk dat we gewapend zijn om ook in de toekomst op dat niveau te acteren.”