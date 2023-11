Bij Sijsele Two spelen drie broers in dezelfde ploeg

Sommigen zeggen dat de kloof tussen de One- en Two-ploeg niet al te groot mag zijn. Sinds dit seizoen zitten er vier reeksen tussen de One en de Two van Sijsele, omdat de tweede ploeg vorig seizoen degradeerde. Toch leeft de overtuiging dat er weer aan de weg getimmerd wordt, niet in het minst bij Duncan, Connor en Ciaran Versieck, drie broers die wekelijks samen op het terrein staan.

Eerst even situeren: Duncan is de oudste met zijn 22 lentes en is een van de weinige senioren bij Sijsele Two. Connor is 20 en dubbelt dit seizoen een laatste keer met de U21. En Ciaran (spreek uit: Kieren) is nog maar 17, maar trekt nu al behoorlijk zijn streng. “Misschien is hij wel de meest getalenteerde”, oppert Duncan. “Hij kreeg vorig seizoen al de kans om met de One-ploeg mee te trainen, maar heeft nu een beetje tegenslag dat er in die One-kern veel spelers zitten met ongeveer hetzelfde profiel.”

Duncan speelt verder spreekbuis voor de drie broers om hun samenspel te omschrijven: “Het is superleuk, niet in het minst voor onze beide ouders (Geert en Ilse, red.) want zij hoeven maar één keer te rijden om ons naar onze hobby te brengen en aan het werk te zien”, lacht hij. “Maar alle gekheid op een stokje: niet iedereen zou dat comfortabel vinden, zeker als de oudste een al te groot ego zou hebben. Gelukkig is dat bij ons niet het geval, wij kunnen zelfs vóór en na elke wedstrijd rustig doorgaan met een voorbeschouwing of een nabespreking.”

Groeimarge

Het Sijseelse raderwerk draait voorlopig nog niet zoals het verhoopt wordt. “Ik ben daar niet zo negatief over. Het is zeer positief dat de ploegsamenstelling week na week min of meer gelijk is, de vechtlust komt dankzij al die jonge mannen terug en Cedric Maréchal is een jonge coach, maar hij dwingt genoeg respect af. Als we nog wat steviger worden, zie ik de toekomst rooskleurig tegemoet.” (MD)