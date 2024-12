Benoit Denoulet op kop met Wikings Kortrijk in eerste provinciale: “Onze ervaring grootste troef”

KBBC DMVD Wikings Kortrijk voert momenteel de ranglijst aan in eerste provinciale van het herenbasket. De ploeg van Benoit Denoulet ontvangt zondagochtend KBGO Finexa Basket@Sea. Dinsdagavond versloeg Wikings eenvoudig KB Oostende Bredene Basket@sea met 102-63 voor de beker van West-Vlaanderen.

Na elf speeldagen is het Wikings Kortrijk dat naar alle waarschijnlijkheid de winterstop als leider ingaat. “Voor mij is dit het tweede seizoen bij Wikings Kortrijk. Het was in de eerste plaats opnieuw samen spelen met goeie vrienden waarmee ik nog eens samen wilde spelen”, vertelt Benoit Denoulet. “De teamsfeer die er nu heerst, heb ik nooit eerder meegemaakt. En dat vertaalt zich ook op het veld. Vorig jaar eindigden we sterk met een tweede plaats. Die lijn hebben we doorgetrokken naar dit seizoen.”

“Ik heb de indruk dat we van elke ploeg kunnen winnen. We verloren op de eerste speeldag tegen Oostkamp, een jonge ploeg. Daarna zetten we een reeks neer van 10 zeges op rij. Daarna verloren we tegen SKT Ieper, opnieuw een jonge ploeg. Dat is misschien ons pijnpunt als oudste ploeg van de reeks. Onze ervaring is wel onze grootste troef. We hopen op de top vijf, misschien wel de top drie”, aldus nog Benoit.

Stadsderby’s

Dit weekend neemt Wikings het op tegen KBGO Finexa Basket@Sea. “Geen idee wat dat zal worden. Ze staan ver in het klassement, maar van onderschatting zal geen sprake zijn. Voor de beker maakten we dinsdagavond eenvoudig komaf met KB Oostende Bredene Basket@sea en plaatsten ons voor de kwartfinale waar we tegen reeksgenoot House Of Talents Kortrijk Spurs uitkomen op 4 januari.”

“Dat we de twee stadsderby’s tegen House Of Talents Kortrijk Spurs en BC Vagant Kortrijk wonnen, doet veel deugd. Het leeft duidelijk nog in Kortrijk. Vooral tegen Vagant, dat zowat gelijkaardig te werk gaat als wij, is een klassieker. Onze sterkte is dat we over een kern van dertien spelers beschikken die op dezelfde lijn zitten. Ik geniet nog volop van deze situatie. De knie sputtert al eens tegen, maar zolang het nog lukt, ga ik door”, besluit Benoit Denoulet.