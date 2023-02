Bennet Vansteenkiste trekt na 7 jaar ION Basket Waregem naar Ieper: “Kans om niveau hoger te spelen”

In tweede landelijke van het herenbasketbal boekte ION Basket Waregem Two zijn zesde zege van het seizoen. Tegen E5 Sgolba Aalter One werd het 66-77.

Door de zege van Waregem start de ploeg van Bennet Vansteenkiste (23) de tweede ronde als eerste van de groep waarin het de afgelopen ronde uitkwam. “Dit was zeker niet de makkelijkste overwinning. Pas in de derde periode konden we afstand nemen van de Oost-Vlamingen. Fysiek waren ze sterker, maar na een pittige wedstrijd trokken we aan het langste eind”, vertelt Bennet, die na zeven jaar de deur achter zich dicht doet in Waregem na het seizoen.

Tegenslag

“Dit is een belangrijke zege met het oog op de tweede ronde waarin we nu positief staan tegenover Aalter met vier zeges. Deerlijk-Zwevegem telt er drie, Melsele-Beveren één. We begonnen het seizoen met nogal wat tegenslag door vier van de eerste vijf wedstrijden met een klein verschil te verliezen. Draai daar de rollen om en je kon een volledig ander scenario krijgen. Na die eerste vijf partijen begon het beter te draaien. Met goed basket begonnen we ook zeges te pakken. Met Stan Naudts hebben we een nieuwe coach en we moesten enkele nieuwe spelers inpassen. Jasper Devos is daar een van. Een jong talent dat het niveau naar omhoog tilt. Mijn beste seizoen? Als je naar mijn puntenaantallen kijkt dan misschien wel, maar ik denk dat ik al jaren hetzelfde spel breng. Door de nieuwe coach, nieuwe systemen, kom ik meer aan scoren toe, maar persoonlijk gaat het mij om wedstrijden winnen.”

Bennet verlaat ION Basket Waregem voor een nieuw avontuur bij SKT Ieper Two, een team dat in eerste landelijke uitkomt. “Ik kon vorig jaar al naar Ieper, maar had toen al beslist om te blijven. Nu zijn ze er sneller bij. Ik ben gaan luisteren en van het een kwam het ander (lacht). Ik mocht nog blijven maar wilde deze kans grijpen.”

Eerste liefde

“Ik begon met het spelletje bij Zwevegem-Deerlijk om vervolgens als tweedejaars U18 de stap naar Waregem te zetten. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik kreeg hier een heel goede opleiding en kreeg de kans om mee te trainen met de eerste ploeg die in Top Division Men 1 uitkomt waar ik veel bijleerde. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik kon ook terug naar mijn eerste liefde Deerlijk-Zwevegem die in dezelfde reeks uitkomt als Waregem. Maar dit is vooral een sportieve keuze om het een trapje hoger te proberen. Maar eerst wil ik nog acht wedstrijden alles geven bij Waregem. Het doel is ons verzekeren voor een verlengd verblijf in tweede landelijke, en ik ben ervan overtuigd dat we in ons opzet zullen slagen”, aldus de student master industrieel ingenieur bouwkunde.