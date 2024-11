Belgian Cats winnen EK-kwalificatiematch tegen Litouwen in tot de nok gevuld Sportpaleis

Het damesbasket boomt zoals nooit. Zelfs de enigszins teleurstellende prestatie op de Olympische Spelen, een vierde plaats, verhinderde niet dat het Sportpaleis tot de nok gevuld werd voor de kwalificatiematch tegen Litouwen. Na de nederlaag tegen Polen vorig jaar moesten de Cats dringend punten pakken om hun Europese titel te kunnen verdedigen. Afwezig is wel Antonio Delaere, die voor het ogenblik revalideert van een schouderblessure en dat scheelt wel een slok op een borrel.

Een kolkende zaal stuwde de Belgen in het eerste quarter vooruit en een zeer bedrijvige Maxuella Mbaka zette de toon met enkele mooie korven. De Cats hadden wel moeite met Daugile Use, die een paar keer makkelijk tot scoren kwam. Daardoor bleef de kloof beperkt tot 19-15.

Het tweede quarter was een doorslaggevende van de vorige. De kloof werd niet uitgediept en de bommen bleven uit. Daardoor bleef Litouwen in het zog van de Cats. Twee driepunters van Allemand en Ine Joris zetten de ruststand op 41-35. Er was nog veel werk aan de winkel.

Even champagnebasketbal

Enkele dubieuze beslissingen van de leiding deed de zaal rechteren, maar gelukkig kon Litouwen er niet van profiteren. Het waren wel terug Ine Joris en Van Loo die met enkele driepunters de stand op 53-39 brachten na 5 minuten in het derde kwart. Plots zagen we champagnebasketbal met een ontketende Belgische ploeg. Als plots Marie Vervaet ook begon te scoren, dan weet je dat het goed zit. We vatten de laatste 10 minuten aan met een comfortabele 66-49 voorsprong.

In het vierde kwart stond er voornamelijk controlebasket op het programma. De 24 seconden werden zoveel mogelijk benut en toch kwamen de bezoekers plots terug tot 7 punten met nog 4 minuten te spelen. Méziane moest ingrijpen en zette de verdediging terug op scherp. Litouwen keek echter lijdzaam toe en een uitgelaten Sportpaleis schreeuwde net niet het dak eraf. Eindstand 81-70.

Twee gezichten

Becky Massey had het over een match met twee gezichten. “In de tweede helft is er toch veel meer aandacht gegaan naar de verdediging”, stelt ze vast. “De transitie was niet oké en we gaven veel teveel ruimte weg. Maar ik ben wel blij met onze tweede helft. Nu moeten we dit doortrekken naar onze volgende match tegen Polen. Daar hebben we nog een rekening openstaan na onze nederlaag van vorig jaar. Winst met minstens 6 punten is nodig om de eerste plaats in de groep te behalen”, besluit ze strijdvaardig.

Emma Meesseman werd topscorer met 17 punten. © Belga

Met 17 punten was de onvermijdelijke Emma Meeseman terug de vrouw van de match. Maar zelf was ze niet helemaal tevreden van het geheel. “We hebben gewonnen en dat is het dan”, klinkt het bij haar. “Maar in het derde quarter vonden we plots toch ons ritme terug. Misschien heeft de Belgische connectie van Fenerbahce ook een rolletje gespeeld, wie zal het zeggen. Op naar de volgende match zou ik zeggen”, besluit ze. (GD)