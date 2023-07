Belgian Cat Julie Vanloo traint jonge meisjes in Desselgem: “Er zit veel potentieel in deze groep!”

Belgian Cat Julie Vanloo gaf zondagvoormiddag in het Leiestadion in Desselgem haar eerste van een reeks trainingen in Desselgem en Oostende. De eerste training, Skills voor Rookies, was alvast een heel leerrijke ervaring voor heel wat 9- tot 12-jarigen.

“Ik wil vooral meer en uitgebreider gaan werken met kinderen. En ervaring opdoen voor later, want ik wil heel graag coach worden. We werken met de meisjes op fundamentals in combinatie met mijn ervaring en mentaliteit. Er wordt telkens met een specifiek onderwerp gedetailleerd gewerkt tijdens mijn trainingen”, zegt de Deerlijkse. “Ik wil hen echt zaken meegeven die ze in hun club niet echt gaan op oefenen. We gaan echt werken aan de essentie, in combinatie met mijn ervaring en mentaliteit.”

“De eerste training waren ze alvast heel stil begonnen”, lacht Julie. “Naarmate de training vorderde, kwamen ze losser. Ik ben heel tevreden over hoe ze het allemaal deden. Het was superleuk. We bouwden op naar het einde toe. Er zit potentieel in deze meisjes, ze kunnen echt al heel veel.”

Grote fan uit De Panne

Een van deze meisjes was de 10-jarige Asa Coseman, die speciaal van De Panne kwam afgezakt om met haar idool te trainen. “Waarom ik hier ben? Ik vind Julie, mijn idool, heel leuk”, zegt de speelster van BBC De Panne. “Ik woonde eerder al een wedstrijd mee in Leuven waar ik met mijn ploegje mocht mee oplopen. Ook de halve finale tegen Frankrijk op het EK heb ik vol spanning gevolgd. Julie is een heel goeie speelster met een heel goed shot. Ik ben net als Julie guard in mijn ploeg. Hier leerde ik vooral goed dribbelen, iets wat op deze positie nodig is. Mijn droom? Samen met Julie bij de Belgian Cats spelen”. (ELD)