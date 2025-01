Belangrijk weekend voor Bobcat

De dames van Bobcat Wielsbeke kruisen de degens tegen Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele in de topper van de 16de speeldag. De heren One gaanop zoek naar de leidersplaats tegen Koksijde.

Vorig weekend walste de ploeg van de 18-jarige Emma Van Branteghem nog over Basket SKT Ieper Two. Het werden duidelijke 79-33-cijfers. “Het werd een redelijk vlotte overwinning waarin de uitslag in de eerste helft al bijna vaststond,” vertelt de Waregemse studente psychologie. “We traden aan met een behoorlijk jonge ploeg waarmee we onze snelheid konden bovenhalen. Dat is ons geliefkoosd spel, iets waar Ieper geen antwoord op had. Defensief zat het heel goed en er werd goed druk gezet.”

“Dit weekend trekken we naar Wevelgem. Dit zal een ander paar mouwen zijn. In de heenronde verloren we met 54-72. Ondertussen zijn we vier maanden verder en evolueerde onze ploeg. Dat het kan, bewezen we vorig seizoen toen we op hun veld gingen stunten met een piepjonge ploeg. Extra pigment is dat we twee ex-Wevelgem-speelsters in onze rangen hebben. We zullen hen niet moeten motiveren.”

“Ik denk dat ik momenteel aan een goeie campagne bezig ben. Hopelijk vind de coach dat ook (lacht). De combinatie met mijn studies in Gent lukt best aardig. Ook mijn zus, Anna, maakt deel uit van de ploeg. Met haar samen in het team spelen is heel leuk. Ik focus mij vooral op het defensieve werk, terwijl Anna aanvallend sterk voor de dag komt.”

“Promoveren? Daar hebben we met de ploeg nog niet over gesproken. Momenteel staan we derde, iets wat niet geheel onverwacht komt nadat we vorig jaar ook al dit niveau haalden”, aldus Emma Van Branteghem.

Naast de dames van Bobcat Wielsbeke doen ook de herenteams het uitstekend. De B-ploeg voert virtueel de ranglijst aan. De A-ploeg staat tweede en neemt het dit weekend op tegen leider BBC Koksijde.

De kustjongens tellen één verliespartij minder dan Bobcat. Bij winst is de ploeg van coach Mattijs De Leersnyder weer volledig in de running voor een tweede opeenvolgende titel. (ELD)

Zondag 2 februari om 17 uur: Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele Bobcat Wielsbeke dames One; BBC Koksijde Bobcat Wielsbeke heren One.