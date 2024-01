Belangrijk behoudsduel voor Bobcat: “Dit is een belangrijke wedstrijd voor ons en voor Waregem”

In tweede provinciale staat hekkensluiter Bobcat Wielsbeke tegenover ION Basket Waregem, de op een na laatste in de stand. Dit is ook het duel tussen de broertjes Arthur en Charles Delabie.

De Waregemse broers Delabie staan voor het eerst in hun carrière tegenover elkaar. Beiden kregen hun jeugdopleiding bij Waregem. Arthur maakte in het tussenseizoen de overstap naar Wielsbeke waar hij in een piepjong team terechtkwam. “We zijn inderdaad een jonge ploeg zonder ervaring en die misschien te weinig lengte heeft waardoor rebounds plukken niet altijd even makkelijk is”, vertelt de 18-jarige student industrieel ingenieur. “Het positieve is dat we merkbare vooruitgang boeken en steeds dichter komen naar het niveau dat we willen. We hopen dan ook in de tweede ronde beter voor de dag te komen. Het geloof om ons te redden is er zeker nog.”

Dit weekend staat Arthur tegenover Waregem die eveneens de punten kan gebruiken. “Deze wedstrijd is voor beide teams heel belangrijk”, gaat Arthur verder. “Extra pigment is dat ik voor het eerst tegenover broer Charles sta, vorig jaar was dit nog samen. Het zal zaak zijn om tegen te houden. Hij is heel sterk en momenteel in heel goeie doen.”

“Ikzelf ben vijf weken out geweest met een blessure waardoor ik wat later in mijn ritme kwam. Momenteel begint het echter goed te gaan. Coach Jody Vanacker is voor ons de juiste man op de juiste plaats. Hij kan heel goed overweg met deze groep en maakt spelers beter.”

“Dit is voor ons wel niet de meest ideale periode om deze belangrijke wedstrijd te betwisten. We zitten midden in de examenperiode, maar dit is voor ons een goeie ontspanning. Ik kijk alvast met argusogen uit naar dit toch wel speciaal duel. Iedereen kent zowat iedereen.”

“De terugwedstrijd zal misschien nog specialer zijn als we naar De Treffer afzakken. Plaatsnemen op de bezoekersbank zal zeker wel vreemd aanvoelen”, besluit Arthur Delabie. (ELD)

Zondag 14 januari om 11 uur, Sporthal Hernieuwenburg: Bobcat Wielsbeke One ION Basket Waregem Three.