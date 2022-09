BC Oostende speelt zaterdagavond tegen Heroes Den Bosch: Twaalf feestelijke supercupzeges

Voor de tweede keer strijden de Belgische en Nederlandse landskampioen om de BNXT Supercup. Zaterdag ontvangt Filou Oostende om 20.30 uur in de COREtec Dôme Heroes Den Bosch. Vorig seizoen won het de eerste BNXT Supercup, na eerder al elf Belgische supercups. Een terugblik.

De Supercup is de eerste waardemeter voor het nieuwe seizoen. Het is geen vriendschappelijke match, wel een duel met een trofee en dus een extra streepje op het palmares als inzet.

Zoals Oostende qua landstitels en bekers van België recordhouder is, zo leidt het ook de rangschikking van de supercupwinnaars. De Zèèkapiteins wonnen er elf in de puur Belgische formule – en dat hadden er meer kunnen zijn: na vijf edities tussen 1978 en 1982 verdween de supercup van de agenda in 1983, 1984, 1985. Precies in die periode was Sunair Oostende oppermachtig in België, met zes opeenvolgende landstitels en vier bekers van België. Als die supercup een jaarlijkse organisatie was gebleven, hadden Samaey, Brown en co zeker extra trofeeën gewonnen. Heath, die een indrukwekkend verband om de dij droeg, had in 1981 Oostende met 29 punten naar zijn eerste supercup gegidst. Een jaar later tekenden de drie legenden Heath (41), Samaey (21) en Brown (21) samen meer punten (83) aan dan opponent Aarschot: 101-82.

4 op 14 in Knokke-Heist

Basketliefhebbers zijn Knokke-Heist heel dankbaar, want de badplaats blies in 1996 de supercup nieuw leven in. Van 1996 tot en met 2014 – negentien zomers op rij –vond het prestigeduel om de supercup plaats in sporthal ‘De Stormmeeuw’. En geen enkel team stond daar zo vaak op het terrein als Oostende: BCO speelde liefst veertien van de negentien wedstrijden. Veel redenen tot feesten waren er helaas niet. De Oostendenaars juichten in Knokke-Heist slechts vier keer… Tien supercupnederlagen in veertien wedstrijden: een onwaarschijnlijke statistiek voor BC Oostende. Wat een zonde!

Aan één nederlaag denken velen nog terug. Het verlies van de supercup in 2001 was nog niet eens half verwerkt, toen de supporters daags nadien zwaarder negatief nieuws vernamen: Rudolf Vanmoerkerke stapte op als voorzitter van basketbalclub Oostende. Vanmoerkerke was 76 en had de club meer dan drie decennia geleid. Hij kondigde zijn ontslag aan op de raad van beheer, die maandagavond in Oostende. Gelukkig bleek dat niet het einde van topbasket aan de middenkust.

Maar Oostende heeft dus ook soms gefeest in Knokke-Heist. Zeker de laatste supercup in Knokke-Heist, editie 2014 dus, vergeten de supporters nooit. Oostende pakte tegen Antwerp Giants uit met een heuse demonstratie. BCO won met vernietigende 103-62-cijfers, een recordverschil van 41 punten. Serron (14), Prince (13), Wilkinson (11) en Djordjevic-Echenique-Ponitka (elk 9) waren BCO’s topschutters.

In 2006 won Oostende met 64-61 tegen Bergen. Petrovic (rechts) scoorde de beslissende korf nadat hij een misser van Ovcina herstelde. (foto VDB) © Bart Vandenbroucke/VDB VDB

Zes keer in zeven jaar

Oostende en Charleroi waren in acht Knokse edities de finalisten om de supercup. In 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2008 en 2010 vierden de Karolingers. Maar die ene Oostendse zege tegen de Spirous was wel een leuke. In 1998 noteerden we een 76-46-overwinning. Na de rust (40-21) spijkerden Goethals (14), Lollis (12), Desaever (11), Jerome (11), Jaumin (9) en Ronny Bayer (9) bij 55-25 al een dertiger op het bord. Bij 65-28 bereikten ze een maximaal verschil van 37 eenheden.

Oostende-Charleroi, toen de King Classic in ons land, was overigens tussen 1996 en 2002 – een tijdspanne van zeven zomers – zes keer de affiche. Uniek in de Belgische supercupgeschiedenis. Eveneens uniek: Oostende speelde in diezelfde periode zeven zomers op rij om de supercup, ook één keer tegen Antwerpen, in 2000. Maar BCO won amper twee keer: in 1998 tegen Charleroi, in 2000 tegen Antwerpen.

Buzzerbeater

Toen de liga besliste na de editie 2014 de supercup niet meer in Knokke-Heist te organiseren, kreeg de landskampioen vanaf 2015 het thuisvoordeel. Oostende dus. En nog eens Oostende. En ook het derde jaar Oostende. Laten we vooral het duel tussen Oostende en Limburg United uit 2017 eruit pikken. Na 90-86 staken de Limburgse discipelen van coach Pascal Angillis – een Oostendenaar, nota bene – hun handen naar de cup uit: 90-91. Met een adembenemende ontknoping, een buzzerbeater na het plukken van een rebound, zorgde Myers voor een explosie van vreugde bij het verjongde Oostende. Nooit eerder had Oostende zo nipt (92-91) de supercup gewonnen.

Na drie supercups in eigen huis gunde Oostende het aan Bergen om in 2018 gastheer te zijn. Toch won Oostende (Williams 15, Djurisic 13, Djordjevic 10) opnieuw de supercup, zijn elfde.

En vorige zomer was er die eerste BNXT Supercup, met een stevige zege van Oostende (Randolph 16, Gillet 14, van der Vuurst 13 assists) tegen ZZ Leiden. Nummer twaalf dus! (PR)