BC Lamett Deerlijk-Zwevegem One wil de punten thuis houden tegen Knesselare: “Blijven gaan om play-offs te halen”

Tweedelandelijker BC Lamett Deerlijk-Zwevegem ontvangt op zaterdag 18 januari BJM-Gembas Knesselare. Winnen is zowat een must om de play-downs te vermijden. “Het wordt weer een moeilijke match”, stelt trainer-coach Patrick Heyse. “In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen en is verliezen telkens zuur.”

Patrick Heyse (60) is aan zijn eerste seizoen toe bij BC Lamett Deerlijk-Zwevegem One. “Ik ben een rasechte Gentenaar”, start de leerkracht wiskunde aan de scholengroep Edugo Oostakker zijn verhaal. “Ik heb zelf mijn jeugdopleiding genoten bij Falco Gent en speelde er tot in het toenmalige vierde nationale. Ik ben ook op jonge leeftijd beginnen coachen en heb snel werk gemaakt van de opleidingen C-, B- en A-trainer. Ik had een zestal seizoenen damesploegen in eerste nationale onder mijn hoede.”

West-Vlaamse primeur

“Mijn hoogtepunt als trainer-coach was ongetwijfeld de overwinning in de Beker van Vlaanderen met de U16 van Falco Gent. Op 5 seconden van het einde stonden we nog twee punten achter, maar een ultieme driepunter van Haris Bratanovic, nu actief bij landskampioen BCO Oostende, bezorgde ons een klein delirium… Het is dit seizoen de eerste keer dat ik bij een West-Vlaamse basketploeg aan de slag ben. De sportieve staff van BC Lamett kwam met een concreet gefundeerd voorstel voor de pinnen en het kwam al snel tot een overeenkomst.”

De sfeer in de groep is fantastisch, zowel op als naast het veld

“Een beslissing waarvan ik in ieder geval nog geen minuut spijt heb gehad. Ik ervaar een en al enthousiasme in de spelersgroep en het klikt ook met de bestuursleden die de sportieve lijnen uittekenen. We zijn geen team met vedetten. We moeten het hebben van onze inzet en teamspirit. We zijn met twaalf spelers en dat maakt het niet altijd even gemakkelijk om iedereen aan zijn trekken te laten komen. Desondanks blijft de sfeer in de groep fantastisch, zowel op als naast het veld. Het is een echte vriendenbende waarin iedereen aan hetzelfde zeel trekt.”

Verlengingen

“In onze reeks in tweede landelijke zijn heel wat ploegen aan elkaar gewaagd. Iedereen kan eigenlijk van iedereen winnen. Wij tellen nu vijf overwinningen op elf wedstrijden maar verloren al drie keer na verlengingen. In Aalter gingen we zelfs pas na vier extra-times onderuit. Vorige zaterdag startten we goed bij Sint-Niklase Condors, kwamen we na de rust tien punten achter, maar vochten we op wilskracht terug tot 51-49 met nog 10 minuten te gaan. In het slotquarter waren we echter niet meer bij de les en kregen we nog een twintiger in de maag gesplitst.”

“Nu zaterdag ontvangen we Knesselare. Een ploeg die we in de heenronde in eigen midden nog klopten, maar tijdens de vorige speeldag stevig uitpakte. Het is een treffen dat we moeten winnen als we willen zicht hebben op het bereiken van de play-offs. Makkelijk wordt het geenszins. Het hele team is alvast gemotiveerd om de winstpunten in de Gaverhal te houden”, besluit hij. (DRD)